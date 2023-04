Bus mit Verspätung – Ein Morgen im Stau von Bassersdorf Pendlerinnen und Pendler verpassen aufgrund des Staus rund um Bassersdorf manchmal ihre Anschlüsse am Bahnhof. Eine Fahrt mit dem Bus der Linie 660. Thomas Mathis

Der Bus der Linie 660 steht auf der Winterthurerstrasse regelmässig im Stau. Foto: Thomas Mathis

Stau gehört rund um Bassersdorf zum alltäglichen Morgenverkehr. Nicht nur die Autofahrenden, sondern auch die Busreisenden brauchen deshalb Geduld. Mit Verspätungen im Bus müsse man rechnen, sagen die Fahrgäste. So sollte es auch an diesem Morgen in der Woche vor Ostern sein. Der Bus der Linie 660, die von Winterthur über Nürensdorf nach Bassersdorf führt, trifft kurz nach der Ortseinfahrt bei der Haltestelle Rietli auf die stockende Kolonne, die sich die S-Kurve der Winterthurerstrasse hinunter bis zum Kreisel beim ehemaligen Restaurant Löwen staut.