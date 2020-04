Boppelsen singt mit – Ein musikalischer Farbtupfer in der Corona-Zeit Mit der Dorfbevölkerung singen und trotzdem die Massnahmen zum Social Distancing einhalten: Der Männerchor Boppelsen hat dieses Kunststück am Samstag fertiggebracht. Barbara Stotz Würgler

Der Männerchor Boppelsen hat auf dem Aussichtspunkt Farissen eine Mitsingaktion organisiert. Video: Darius Leu

Samstagnachmittag, kurz nach 16 Uhr auf dem Farissen, dem Aussichtspunkt oberhalb von Boppelsen: Noch eine Dreiviertelstunde bleibt bis zum Beginn der angekündigten Mitsingaktion. Der Soundcheck steht an. Techniker Thomas Müller lässt die beiden riesigen Lautsprecherboxen vibrieren – gleichzeitig wählt Eberhard Walther, Vorstandsmitglied des Männerchors Boppelsen, die Nummer eines Anwohners am Dorfrand. «Zu laut», ist dessen Urteil. Also wird die Lautstärke weiter heruntergeschraubt.