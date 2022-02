Sport-Produkte: Von Chic bis Schnickschnack – Ein natürlicher Powerkick, Tipps vom Genie und ein sinnloser Handwärmer Welche Produkte und Inhalte bereichern den Sportalltag – und welche kann man getrost vergessen? Unsere speziellen Empfehlungen für Wintersportler, Kletterer und Gümmeler. Pia Wertheimer Tobias Müller

Gerade Langläufer beim Engadiner sind angewiesen auf Energie (in Form von Ahornsirup?), guten Wachs und eine hoffentlich so perfekte Technik wie die von Johannes Kläbo. Foto: Keystone

Mit der Kraft eines Baumes

Ultrasüsse Versuchung für anstrengende Trainings: Der Powerkick aus Ahornsirup.

Sportgels sind zweckmässig, nicht mehr und nicht weniger. Im besten Fall schmecken sie «schluckbar». So freut sich kaum eine Läuferin auf deren synthetischen Geschmack von Banane, Vanille oder Schokolade – und konsumiert sie dennoch, um bei langen Trainings oder Wettkämpfen über die Runden zu kommen. Wir haben bei einem Schweizer Start-up eine leckere und natürliche Alternative gefunden: Der Powerkick von Mawoo besteht aus reinem Ahornsirup – gewonnen in Kanada, verarbeitet in der Schweiz. Vorsicht, er macht süchtig!

Wenn der Kaffeegriff stimmen muss