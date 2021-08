Diskussionen um ein Schild – Ein Negrelli-Fan legt sich mit der Stadt Zürich an Bauingenieur Daniel Löhr freute sich darüber, dass der neue Steg beim Hauptbahnhof nach Alois Negrelli benannt wurde. Bis er die Beschriftung las. Hélène Arnet

Daniel Löhr vor dem Negrellisteg an der Europaallee. Im Hintergrund die Tafel mit der strittigen Namensnennung. Foto: Thomas Egli

Es sind nur drei Buchstaben, die Daniel Löhr so ärgern. Diese drei Buchstaben sind für ihn aber Sinnbild für eine Geringschätzung, die ihn seit Jahren stört: «Die Leistung der Bauingenieure wird nicht genügend anerkannt», sagt er, selbst Bauingenieur. Allen voran diejenige eines Idols, des österreichischen «Super-Ingenieurs» Alois Negrelli (1799 bis 1858).

Dabei stand am Anfang dieser Geschichte eine grosse Freude: Der am 26. März 2021 eröffnete Steg über das Gleisfeld zwischen Europaallee und Zollstrasse wurde nach Negrelli benannt. Doch diese Freude wich Ärger, als Daniel Löhr die Namenstafel las: «Alois von Negrelli» steht dort. «Dieses ‹von› ist gleich mehrfach unsinnig», findet Löhr. Und holt in seiner Argumentation aus.