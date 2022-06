Ex-Thun-Trainer Schneider – Wie viel Glück bringt Schneider das Kleeblatt? Greuther Fürth ist für Marc Schneider die zweite Station im Ausland – zuvor war der Thuner auch bei den Young Boys im Gespräch. Moritz Marthaler

«In erster Linie interessierten mich weiterhin Posten im Ausland.» Nach der Zeit in Belgien steigt Marc Schneider nun in der 2. Bundesliga ein. Foto: Laurie Dieffembacq (freshfocus)

Wie das neue Kleeblatt aussieht, darüber haben sie gerätselt in Nordbayern. Der Aufruhr gilt nicht der Botanik, vielmehr ist es einer der wichtigsten Fussballclubs der Gegend, der am Sonntag zum öffentlichen Trainingsauftakt geladen hat. Greuther Fürth, Deutscher Meister in den 20er-Jahren, Absteiger der letzten Bundesligasaison und eine Grösse in der 2. Liga, hat schliesslich einen neuen Trainer: Marc Schneider aus Thun.