Gemeindewahlen 2022 – Ein Neuer will gleich zwei Stück vom Kuchen Alle sechs bisherigen Mitglieder des Gemeinderats treten zur Wiederwahl an. Ein neuer Kandidat möchte ebenfalls in die Exekutive und auch gleich Gemeindepräsident werden. Renato Cecchet

Wer in der kommenden Legislatur im Gemeinderat von Oberglatt und damit im Gemeindehaus sitzen wird, klärt sich bei den Erneuerungswahlen am 27. März. Foto: Balz Murer

In Oberglatt wird es am 27. März zu einer oder keiner Verschiebung im Gemeinderat kommen. Alles sechs bisherigen Mitglieder treten zur Wiederwahl an. Der siebte Gemeinderatssitz gehört automatisch dem Präsidium der Primarschulpflege (siehe Kasten).

Ganz ohne Wahlkampf geht es bei der Neubestellung des Gemeinderats nicht. Mit Thomas Hübner stellt sich ein neuer Kandidat zur Wahl und möchte eines der bisherigen Mitglieder aus der Exekutive drängen. Zusätzlich fordert Hübner den bisherigen Gemeindepräsidenten Roger Rauper um dessen Amt heraus.

Wir stellten allen bisherigen Mitgliedern die Frage: Weshalb stellen Sie sich zur Wiederwahl in den Gemeinderat? Dem neuen Kandidaten: Weshalb stellen Sie sich zur Wahl in den Gemeinderat?

Roger Rauper (parteilos, bisher)

Gemeindepräsident,

Berufsoffizier, Jahrgang 1978. Foto: PD

Oberglatt liegt mir am Herzen. Als Gemeindepräsident darf ich einem Gremium vorstehen, welches täglich versucht, die Zukunft von Oberglatt mitzugestalten, Strategien zu entwickeln, Aktivitäten zu planen und diese auch in die Tat umzusetzen. Dabei spüre ich die Unterstützung der Bevölkerung, der Behörden und unserer Verwaltung. Das motiviert und gibt Kraft für mehr. So werde ich weiterhin für ein fortschrittliches, lebenswertes und zukunftsorientiertes Oberglatt einstehen.

Reinhard Hofmann (parteilos, bisher)

Ressortvorsteher Tiefbau und Werke,

Geschäftsleitungsmitglied, Jahrgang 1963. Foto: PD

Als Ressortvorsteher Tiefbau und Werke konnte ich mir in den letzten vier Jahren umfangreiches Exekutivwissen aneignen. Dieses Wissen möchte ich gern in die kommende Legislatur einbringen. Mit meiner mehr als zwanzigjährigen Führungserfahrung in einer Bauunternehmung fühle ich mich bereit und bin auch motiviert, die kommenden Herausforderungen anzunehmen.

Thomas Hübner (parteilos, neu)

Kandidiert auch als Gemeindepräsident,

Business Consultant, Jahrgang 1965. Foto: PD

Ich möchte mich für Umwelt, Verkehr und Abfallentsorgung einsetzen. Oberglatt mutiert zu einem zweiten Spreitenbach. Die Verrohung, Verdreckung und Disziplinlosigkeit sind offensichtlich. Abfall wird wild entsorgt, Parkplätze fremdbelegt, nachts mit «Lärmboliden» durch den Ort gedonnert und vieles anderes. Die Verwaltung schaut tatenlos zu. Ich aber möchte das ändern.

Erwin Rüegg (parteilos, bisher)

Ressortvorsteher Sicherheit und Gesundheit,

selbstständig (Bauunternehmung), Jahrgang 1968. Foto: PD

Nach meinen ersten vier Jahren als Gemeinderat und den daraus erfolgten Erfahrungen bin ich gestärkt, mich weiterhin voll und ganz für das Wohl aller Oberglatterinnen und Oberglatter einzusetzen. Während der kommenden vier Jahre möchte ich für die Oberglatter Bevölkerung ein kompetenter Ansprechpartner sein und deren Wünsche und Bedürfnisse wahrnehmen.

Hans Stirnimann (parteilos, bisher)

Ressortvorsteher Hochbau und Raumplanung,

eidg. dipl. Geflügelmeister, Jahrgang 1959. Foto: PD

Ich bin auch nach zehn Jahren im Gemeinderat noch keineswegs amtsmüde. Das Amt bereitet mir immer noch grosse Freude. Die Gemeinde ist in den letzten Jahren stark gewachsen. Um sie weiterzuentwickeln, möchte ich mich einsetzen. Es braucht mehr Kindergärten und Schulraum. Die neue Bau- und Zonenordnung ist auf der Zielgeraden. Es sind noch weitere interessante Projekte in der nächsten Zeit umzusetzen.

Hans von Euw (FDP, bisher)

Ressortvorsteher Soziales,

Rentner, Jahrgang 1952. Foto: PD

Ich möchte mein Know-how, meine Lebenserfahrung und meine Teamfähigkeit durch 16 Jahre Behördentätigkeit weiterhin für das Gemeinwohl einsetzen und für die Bürgerinnen und Bürger da sein. Moderates Wachstum der Gemeinde, die Infrastrukturkosten sowie die allgemeinen Sozialkosten sollten die Finanzen der Gemeinde nicht übermässig belasten. Hierbei möchte ich behilflich sein.

Karin Zenger (parteilos, bisher)

Ressortvorsteherin Finanzen und Steuern,

Treuhänderin, Jahrgang 1967. Foto: PD

In den vergangen sechs Jahren konnte ich interessante Projekte anstossen, weiterverfolgen und zu einem gemeinsamen positiven Ende bringen. Ich will mich auch zukünftig in die neu erarbeitete Immobilienstrategie der Gemeinde einbringen, um soziale Lösungen für alle Generationen mit ihren speziellen Bedürfnissen zu entwickeln. Es ist mir aber auch wichtig, dass die Finanzen der Gemeinde in einer soliden Balance bleiben können und werden.

Zehn Kandidierende für Primarschulpflege Infos einblenden Nalan Seifeddini, parteilos, ist Juristin und hat Jahrgang 1974. Sie ist Präsidentin der Primarschulpflege und damit gleichzeitig Ressortvorsteherin Bildung im Gemeinderat. Foto: PD In der Primarschulpflege ist die aktuelle Präsidentin Nalan Seifeddini seit 2014 auch Ressortvorsteherin Bildung im Gemeinderat. Sie stellt sich sowohl zur Wiederwahl in die Primarschulpflege als auch als deren Präsidentin. Für die insgesamt sieben Sitze in der Primarschulpflege (inklusive Präsidium) stellen sich zehn Kandidierende zur Wahl, sechs bisherige und vier neue. Neben Seifeddini kandidieren die Bisherigen Miriam Agha, Dorothee Derungs, Sonja Geissbühler, Anil «Patrick» Kunz und Melanie Vanal-Ackermann. Neu in die Primarschulpflege möchten «Reto» Philipp Gasser, Roswitha Koehly, Abresha Kryeziu und Sandra Vasic. Derungs ist Mitglied der FDP, alle anderen Kandidierenden sind parteilos. (red)

