Trainierende atmen auf – Ein neues Freiluft-Fitnesscenter in Regensdorf Aus der Corona-Notlage heraus werden auch Trends geboren. Aktuelles Beispiel: Das Basefit in Regensdorf hat jetzt einen Outdoor-Fitnessbereich. Wie es aussieht, für immer. Beatrix Bächtold

Andreas Henzinger hat das Fitnesscenter Basefit in Regensdorf wetterfest gemacht. Denn trainiert wird jetzt auf dem Dach. Foto: Balz Murer

Vom achten Stock aus sieht man in der Ferne schneebedeckte Berge, Wölkchen treiben am blauen Himmel. Musik aus dem Lautsprecher. Es ist ein Traumtag. Aber die Gesichter der drei Männer und der beiden Frauen hier oben auf dem Dach strahlen wohl mehr aus einem anderen Grund. Nach langer Pause dürfen sie nämlich wieder Fitness machen. Zum Beispiel Robert Polnik aus Dielsdorf, der gerade mit Blick auf den Watter Hügel seinen Bizeps trainiert. Der 35-Jährige erfuhr von der Öffnung der Outdoor-Fläche im Basefit über Facebook. «Mega. Endlich wieder Training. Ich habe es so vermisst», sagt er und erzählt dann, dass er zuerst an einen Scherz dachte, als er am 1. April die Nachricht von der Eröffnung des Outdoor-Fitness las.