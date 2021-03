Schulprojekt in Eglisau – Ein neues Getränk herstellen und mediengerecht vermarkten Sechstklässler gründen ihr eigenes Unternehmen, erstellen Saft aus nicht verkäuflichen Früchten und werden zu Hauptdarstellern eines Fernsehspots. Caroline Leutwiler

Amadine stellt zusammen mit Zivildienstler Jarno Algeni das Plakat für den Obstsaft her. Foto: Sibylle Meier

Es ist Sonntagabend um 19.20 Uhr. Im Fernsehen auf SRF 1 läuft die Sendung «Mitenand». Protagonisten sind die Primarschüler der Klasse 6a des Schulhauses Städtli in Eglisau. Die zehn- bis zwölfjährigen Kinder produzieren Saft aus Früchten, die nicht verkauft werden konnten. Sie haben selbst ein Unternehmen gegründet und planen, ihren Fruchtsaft am 21. Mai am «Eglisauer Wuchemärt» zu verkaufen.

Die Non-Profit-Organisation Young Enterprise Switzerland (YES) gibt Schülern der vierten bis sechsten Klasse die Möglichkeit, im Rahmen des Programmes «Pintolino» ihr eigenes Unternehmen zu führen. Für die Eglisauer Schüler war es im letzten November soweit. Die Kinder haben sich für gerettetes Obst entschieden. Das sind Früchte, die essbar sind, aber nicht verkauft werden können. Zum Beispiel, weil ihre Form nicht den Normen entspricht. Die Klasse hat mögliche Lieferanten in der Umgebung angefragt und im Lamprecht Wein- und Obstbau sowie im Bachser Märt zwei Unternehmen in Eglisau gefunden, die Früchte zur Verfügung stellen.