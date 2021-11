Booster im Kanton Zürich – Ein neues Zentrum für bis zu 2000 Impfungen pro Tag Um die Nachfrage für den Booster für Junge stemmen zu können, wird es eine neue Einrichtung brauchen. Vermutlich in der Stadt Zürich, wie Impfchef Peter Indra bekannt gibt.

Plötzlich soll es schnell gehen. Verschiedene Sonntagsmedien berichteten, dass die Booster-Corona-Impfung für die unter 65-Jährigen noch in diesem Jahr kommen soll. Stellt sich die Frage, ist der Kanton Zürich darauf vorbereitet?

Die womögliche Zulassung komme schneller als ursprünglich geplant, sagt Peter Indra, Chef des Zürcher Gesundheitsamts, im Interview mit Radio SRF. Die Vorbereitungen seien aber bereits im Gang.

Die Gesundheitsdirektion rechnet damit, dass rund 500’000 Menschen im Kanton Zürich die Booster-Impfung wollen. Um diese grosse Nachfrage bewältigen zu können, müssten Ärzte, Apotheken und Impfzentren gemeinsam arbeiten, sagt Indra. Klar sei aber, dass es weitere Impfzentren brauche. Ein sechstes könne bald eröffnet werden. Derzeit sind noch das Referenzimpfzentrum am Hirschengraben Zürich sowie die Impfzentren im Stadtspital Triemli, in Winterthur, Uster und Affoltern am Albis in Betrieb. Die Kapazitäten dieser Zentren werden momentan erhöht.

Messe Oerlikon «kommt nicht mehr infrage»

Das reicht aber offenbar noch nicht. Es brauche noch eine zusätzliche, grössere Einrichtung in der Nähe der Stadt Zürich oder in der Stadt selbst, die täglich bis zu 2000 Impfungen verabreichen könne.

Wird der Kanton also das grosse Impfzentrum in der Messe Oerlikon wieder in Betrieb nehmen? «Nein», sagt Indra ins Radiomikrofon, «die Messehalle steht zwar dort, kommt aber nicht mehr infrage.» Der Aufbau eines Zentrums brauche eine längere Vorlaufzeit. So bestünden diese nicht nur aus Räumlichkeiten, es brauche auch entsprechendes Personal, sagt Indra. Es könne daher durchaus sein, dass es bei der jüngeren Bevölkerung unter 65 Jahren zu «kleineren Wartefristen» für die Booster-Impfung kommen werde.

Die Impfwoche bewertet Peter Indra als Erfolg, auch wenn sich in absoluten Zahlen nur sehr wenige zur Erstimpfung durchringen konnten, 670 waren es im Impfdorf. Auf die Frage, was er dem Kanton Zürich für die Impfwoche für eine Note geben würde, antwortet er: «Es ist nicht die Frage, was man dem Kanton Zürich für eine Note geben würde, sondern, was würde man all jenen für eine Note geben, die sich hätten impfen lassen können, es aber nicht getan haben? Da würde ich persönlich eher eine schlechte Note verteilen.»

