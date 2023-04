Demo gegen Deponie – Ein Osterspaziergang mit den Waldbesetzern von Rümlang Sie sind gegen den Ausbau der Bauschutt-Deponie und gegen Gentrifizierung. Die rund 50 Aktivisten wollen den Rümlanger Wald längerfristig besetzen. Florian Schaer

Der Osterspaziergang ist friedlich, doch man wandert, um ein politisches Statement abzugeben. Foto: Florian Schaer

Der Ostersonntag ist ein richtiger Frühlingstag. Doch das schöne Wetter ist nicht der Grund, weshalb sich am Nachmittag in Rümlang an die 30 Personen zu einem kleinen Waldspaziergang treffen. Sie sind dem Aufruf jener Aktivistengruppe «Waldstattschutt» gefolgt, die sich seit der Nacht auf Samstag im Wald unweit der Bauschutt-Deponie «Chalberhau» aufhält. Den Wald «besetzt», wie sie das selber nennt. Es ist ein österlicher Protest-Spaziergang gegen die geplante Erweiterung der Deponie der Firma Eberhard, für die im Herbst zehn Hektaren Wald gerodet werden sollen. Das Bauvorhaben steht seit 2021 im kantonalen Richtplan. Seither formierte sich Widerstand gegen das Projekt, auch aus Naturschutzkreisen.