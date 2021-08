Kommunalwahlen 2022 – Ein Otelfinger Gemeinderat will nicht weitermachen Vier der sechs Gemeinderatsmitglieder von Otelfingen wollen bei den Gemeindewahlen am 27. März 2022 wieder antreten. Auch Gemeindepräsidentin Barbara Schaffner. Anna Bérard

Vor den Wahlen 2018 stellten sich die Gemeinderatskandidaten von Otelfingen vor. Von links Franz Strub, Marco Ackermann, Reto Dürler, Barbara Schaffner, Michael Kindt (nicht gewählt) und Urs Scheidegger. Nicht auf dem Bild ist Michael Roth. Archivfoto: Leo Wyden

Die Gemeinderäte, Schulpflegerinnen und Mitglieder der Kommissionen bringen sich für die nächsten Wahlen in Stellung. Denn am 27. März 2022 wählen die Zürcherinnen und Zürcher ihre Gemeindebehörden. Auch in Otelfingen überlegen sich die Behördenmitglieder, ob sie wieder antreten wollen. Wie die Furttaler Gemeinde in einer Medienmitteilung festhält, hat bis heute ein Mitglied des sechsköpfigen Gemeinderats entschieden, nicht mehr zu kandidieren: Marco Ackermann, Gesundheits- und Sozialvorstand. Ackermann ist als SVP-Vertreter 2018 in den Gemeinderat gewählt worden.

Auf Nachfrage haben Gemeindepräsidentin Barbara Schaffner (GLP), Reto Dürler (SVP), Michael Roth (parteilos) und Franz Strub (parteilos) bestätigt, dass sie im Gemeinderat weitermachen wollen. Reto Dürler ist Hochbau- und Planungsvorstand, Michael Roth Primarschulpflegepräsident und Franz Strub Tiefbau- und Werkvorstand. Ob Urs Scheidegger (FDP) ebenfalls für eine weitere Amtsperiode antritt, ist nicht bekannt. Er ist Finanz- und Liegenschaftenvorstand.

Freie Sitze in den Kommissionen

Ein Wechsel steht auch in der Rechnungsprüfungskommission an. Präsident Giancarlo Maraffio will keine weitere Amtsperiode anhängen. Bei der Baukommission hört Hans-Peter Tschirren und bei der Sozialkommission Ernst Schibli auf.

Auch bei der reformierten Kirchenpflege Otelfingen-Boppelsen-Hüttikon steht 2022 ein Wechsel an: Susanne Frischknecht, Barbara Höhn und Wiebke Suter-Blume stehen nicht mehr zur Verfügung, wie einer Mitteilung der Gemeinde Otelfingen zu entnehmen ist.

