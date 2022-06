Hilfe für die Ukraine – Gewerblerpaar aus Dällikon fährt zwei Krankenwagen in die Ukraine Hanspeter Wettstein und seine ukrainische Frau Nina sind im Dauereinsatz für Flüchtende aus der Ukraine. Neuestes Projekt: zwei Krankenwagen für die Stadt Sumy. Anna Bérard

Wenn Nina und Hanspeter Wettstein niemanden finden, der die beiden Krankenwagen in die Ukraine fahren will und den Führerausweis dafür besitzt, werden sie die 17-Stunden-Fahrt selber zurücklegen. Foto: Patrick Gutenberg

Nina Wettstein ist in Myropillja aufgewachsen, einem Dorf an der Grenze zu Russland. Zu Beginn des Krieges wollte das Ehepaar Wettstein zunächst nur den Verwandten die Flucht in die Schweiz ermöglichen. Nachdem die Schwägerin mit den Kindern in der Schweiz angekommen war und sie von ihrer Heimat erzählten, stand für Hanspeter Wettstein fest: «Ich muss viel mehr machen.» Das neueste Hilfsprojekt des engagierten Paares sind zwei ausrangierte Ambulanzfahrzeuge von Intermedic für die Stadt Sumy, 30 Kilometer von Myropillja entfernt.