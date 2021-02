Auftragsvermittler aus Opfikon warnt – Ein paar Hundert Franken weniger, und es geht an die Existenz Die Corona-Krise verschlechtert die Situation von Armutsbetroffenen zusätzlich, warnen Hilfsorganisationen. Auch das Etcetera in Opfikon rechnet mit einem Anstieg der Gesuche. Sharon Saameli

Die Opfikerin Luana Gashi lebt am Existenzminimum – die Corona-Krise trifft Armutsbetroffene am stärksten. Foto: Raisa Durandi

Luana Gashis (Name geändert) Tag beginnt früh. Zwischen 6 und 8 Uhr morgens bringt sie ihre Töchter, zwölf-, neun- und sechsjährig, in den Hort. Kurz nach 9 Uhr steigt sie ins Tram, fährt vom Glattpark in die Stadt Zürich oder in ein anderes Opfiker Quartier. Dort kann sie je nach Wochentag, die Fahrzeit nicht eingerechnet, drei bis sechs Stunden arbeiten: in Privathaushalten putzen, bügeln. Manchmal gibt es Kaffee. Mit den rund 70 Arbeitsstunden im Monat, mit der Sozialhilfe und der Kinderzulage kommt sie auf rund 2200 Franken pro Monat. Für vier Personen.