Verein altissimo – Ein Polizeisprecher, eine Städtliführung und Yoga auf dem Stuhl Das Angebot von altissimo ist abwechslungsreich und entspricht den Bedürfnissen der älteren Generation. Der aktuelle Jahresbericht enthält Kurzberichte über die verschiedenen Veranstaltungen. Barbara Gasser, altissimo

Die Führung im Städtli Regensberg war auch für die Besuchenden aus dem Wehntal spannend. Foto: Eva Wiesendanger

«Älteren Menschen ein Lächeln aufs Gesicht zu zaubern» ist das Ziel von altissimo, wie Präsidentin Dorli Meili-Lehner im Jahresbericht festhält. Manchmal ist es auch ein Lachen wie der Besuch von sportlichen Aktivitäten, kulturellen Vorführungen, gemütlichem Beisammensein und Treffen für Konversation in Englisch oder Französisch zeigen. Die Stimmung ist fröhlich, die Teilnehmenden sind gelöst und fühlen sich wohl in der Gruppe. In den meisten Fällen ist eine Anmeldung nicht nötig, was den Seniorinnen und Senioren grosse Flexibilität ermöglicht. Sie können nach Lust und Laune von den Angeboten profitieren, ohne sich verpflichten zu müssen. Das ist das Erfolgsrezept des Vereins, der vergangenes Jahr 20 Neueintritte verzeichnete und aktuell 290 Mitglieder zählt.

Vielseitiges Programm

Ein Highlight war der Besuch von Mario Cortesi, ehemaliger Kommunikationschef der Stadtpolizei Zürich, der am zweiten Halbjahrestreffen im September Gast bei altissimo war. Die Anwesenden erlebten seine Fähigkeit, Komplexes verständlich zu formulieren. Geschätzt wurden seine Offenheit und die freundliche Art, wie er über Ernstes und Heiteres aus einem Alltag als Mediensprecher informierte.

Neben zahlreichen Möglichkeiten, Körper und Geist fit zu halten – leichte Wanderungen, Yoga auf dem Stuhl, singen und spielen, Vorträge und Konzertbesuche – werden auch die Nachmittage bei Kuchen und Kaffee sehr geschätzt. Auf grosses Interesse ist der Besuch der Rega in Kloten gestossen, für den sich 40 Personen angemeldet hatten. Auch die Städtliführung in Regensberg traf den Geschmack der «altissimi», wie die Mitglieder gern genannt werden.

Beim Programm von altissimo gibt es auch immer wieder Neuerungen. So besteht seit diesem Jahr die Möglichkeit, sich im Rahmen eines moderierten Erzählcafés zu treffen, um zu einem vorgegebenen Thema Erinnerungen auszutauschen und Erlebnisse zu teilen.

Der Besuch bei der Rega stiess auf grosses Echo, um einen Helikopter aus nächster Nähe zu begutachten. Foto: Bernadette Egli

