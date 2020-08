Auszeichnung für Kaiserstuhl – Ein Preis für die schönen Brunnen Kaiserstuhls historische Brunnen sind mit einem Preis ausgezeichnet worden. Das Städtchen bietet daher neu

eine Brunnenführung an. Samuel Prenner

Der Widderbrunnen gilt manchen als schönster Brunnen in Kaiserstuhl. Foto: Francisco Carrascosa

Brunnen waren früher wichtige Orte im Dorf- und Stadtleben. Sie lieferten nicht nur Trinkwasser, man traf sich auch zum Waschen am Brunnen und erzählte sich Neuigkeiten. Heutzutage erfüllen sie andere Zwecke. Sie gelten als bedeutender Teil des historischen Ortsbilds oder sind einfach schön anzuschauen. In Kaiserstuhl gilt insbesondere Ersteres. Das mittelalterliche Stadtbild wird durch mehrere Brunnen auf dem Gemeindegebiet ergänzt. Aufgrund dieser Brunnen hat die Hauensteinstiftung Kaiserstuhl den Ernst-und-Hanna-Hauenstein-Preis verliehen. Der Preis wird jährlich an eine Gemeinde verliehen, die sich besonders verdienstvoll um den Erhalt ihrer historischen Brunnen bemüht hat, und beinhaltet ein Preisgeld von 3 0000 Franken. Das Geld ist für den weiteren Erhalt und die Wartung der Brunnen gedacht. Die offizielle Übergabe des Preises findet am 29. August statt.