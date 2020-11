Triathlon – Ein Profitrainer für die Impuls-Triathleten Der Unterländer Impuls Triathlon Club hat einen mutigen Schritt in die Zukunft gewagt und mit dem Ungaren Peter Kropko einen versierten Profitrainer engagiert. Jörg Greb

Vollzeit im Unterland: Der 12-fache Ironmansieger Peter Kropko gibt seine Erfahrung sechs Tage die Woche an die Athleten des Impuls Triathlon Clubs weiter. Bild: PD

Die Zusammenarbeit ist wunschgemäss angelaufen. Peter Kropko kümmert sich während sechs Wochentagen in 15 verschiedenen Trainingseinheiten um die Klubmitglieder des Impuls Triathlon Clubs, dazu gehören der Nachwuchs, die ambitionierten Athleten und auch die Freizeitsportler Und, so ist es gedacht, der Ungar mit dem grossen Namen in der Szene, soll sich in Zukunft auch vermehrt um Bewegungshungrige kümmern, die sich lediglich in auf eine Disziplin, also Laufen oder Schwimmen oder Velofahren, konzentrieren möchten.

Spirig und Van Berkel Infos einblenden Mehr als 30 Jahre Triathlon im Unterland – dafür steht der Impuls Triathlon Club Bülach. 1989 ist der Klub aus dem zwei Jahre zuvor gegründeten Tri Juniors Team Bülach entstanden und zu Renomée gekommen. Nicola Spirig und Jan van Berkel machten ihre ersten Schritte in der Sportart in den Impuls-Farben – sie die Olympiasiegerin, er der Ironman-Champion. Mit der Tschechin Petra Kurikova ist vor wenigen Jahren eine weitere Weltklasse-Triathletin hinzugestossen. Eine Vielzahl an Sportlerinnen und Sportlern sorgten in all den Jahren in den verschiedenen Altersklassen für Erfolgsmeldungen. (gg)