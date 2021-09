Circle feiert sich und die Besucher – Ein Quartierfest mit Flughafen-Flair Im Circle ging das erste Quartierfest über die Bühne. Als Gastgeber fungierten die zahlreichen Mieter der Gebäude, sie präsentierten ihre Angebote und Dienstleistungen dem Publikum. Marlies Reutimann

Am Flughafen Zürich wurde im Circle ein Fest gefeiert, das gleichzeitig auch Chilbi und Gewerbeausstellung war. Foto: Raisa Durandi

Am Flughafen Zürich fand am Wochenende ein Fest der besonderen Art statt. Für einmal wurden nicht primär die Flugzeuge und der Ruf der weiten Welt gefeiert, sondern dazu in einer bunten Mischung aus Chilbi, Gewerbeausstellung und Konzerten auch der Circle als eine Art Quartier.

Die Stimmung am Samstagnachmittag war fröhlich. Kinder schleckten an Zuckerwatten, die halb so gross waren wie sie selbst, die Band Becky and the Gents spielte auf, Menschen flanierten durch die Gassen, und bei einem Chocolatier genossen Besucherinnen und Besucher eine süsse Verführung. Andere liessen sich beim Coiffeur die Kopfhaut massieren, ein Karussell mit fröhlichen Kindern drehte sich, und Möchtegern-Rennfahrer versuchten sich im Formel-1-Simulator. Grosser Andrang herrschte beim Glücksrad. Kleine und Grosse konnten mit einem einzigen Schwung am Rad aufs Glück hoffen. Zu gewinnen gab es unter anderem Gutscheine. Impulsreferate, so etwa zur E-Mobilität, rundeten das breite Angebot ab. Die internationale Gastronomie lud zum Geniessen und Verweilen ein.