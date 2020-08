Sommerserie Ausflugstipps – Ein Ritt auf dem Dromedar

weckt Fernweh und stillt Heimweh Schaukelnd auf dem Rücken eines Dromedars die Flugzeuge beim Landen beobachten: Möglich ist dieses aussergewöhnliche Abenteuer auf Ben’s Kamelfarm in Oberglatt. Martina Hagenauer

Die kleine Karawane schreitet den Flughafenzaun entlang. Bild: Francisco Carrascosa

Ein kleines bisschen Fernweh plagt wohl die meisten Menschen hin und wieder. Mal andere Landschaften sehen, neue Städte erkunden, ein bisschen Exotik spüren. In Zeiten, in denen Fernreisen schwierig bis unmöglich sind, bringt ein Besuch auf Ben’s Kamelfarm in Oberglatt ein bisschen Abwechslung in den Schweizer Alltag. Denn nicht Kühe oder Pferde bevölkern die Farm am Rande des Flughafens, sondern 26 Kamele.