Surftrip ins Wallis – Ein Ritt auf der Alpenwelle Seit vier Monaten kann man in Sitten surfen. ZU-Redaktor Flavio Zwahlen besuchte die Alaia Bay und erhielt einen Vorgeschmack auf den geplanten Surfpark in Regensdorf. Flavio Zwahlen

Die Surfanlage inmitten der Alpen eröffnete am 1. Mai dieses Jahres. In den ersten vier Monaten besuchten bereits mehr als 40’000 Surferinnen und Surfer den ersten Wellenpool Europas. Foto: Nina Maier

Rund drei Stunden dauert die Autofahrt vom Zürcher Unterland ins Wallis nach Sitten. Ski fahren, Wein degustieren, Französisch lernen: Der Kanton im Süden der Schweiz hat einiges zu bieten. Doch wir reisen aus einem anderen Grund an: zum Surfen. Was seltsam anmutet, ist neuerdings tatsächlich möglich – dank der Alaia Bay bei «Les Iles».

40’000 Gäste in 4 Monaten

Die Surfanlage inmitten der Alpen eröffnete am 1. Mai dieses Jahres. In den ersten vier Monaten besuchten bereits mehr als 40’000 Surferinnen und Surfer den ersten Wellenpool Europas. Mediensprecher Vincent Riba sagt: «Wir können etwa 100’000 Surfsessions in 11 Monaten Betrieb anbieten. Im Januar schliessen wir jeweils aufgrund der Revisionsarbeiten.» Die bisherige Anzahl Gäste sei daher zufriedenstellend.