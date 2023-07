Zoom – Der Fotoblog – Ein Rockgott wird 80 Ein Rückblick auf 80 Jahre Sex, Lips & Rock ’n’ Roll in überraschenden und wenig bekannten Fotos. Jost Fetzer Boris Müller

Unschuldsjunge: Der dreijährige Mick Jagger zu Hause in der Brent Lane in Dartford (1946). Foto: Stones Archive/Getty Images

«What a draaaaaag it is getting old», sang 1966 der damals 23-jährige Mick Jagger. Heute, am 26. Juli 2023, wird der Frontmann der Rolling Stones selber 80 Jahre alt. Ein Grund zum Feiern und für einen Blick in das prall gefüllte Fotoalbum der Rocklegende.

Undatierte Aufnahme von Mick Jagger als Teenager. Foto: Privat

Mick Jagger im Aufnahmestudio (1963). Foto: Keystone Features (Hulton Archive/Getty Images)

Steht noch nicht im Mittelpunkt: 1963 war Brian Jones, Gitarrist und Mitgründer der Rolling Stones, noch der Bandleader. Erst als Jagger und Richards das Songwriting übernahmen, änderte sich die Rollenverteilung (1963). Foto: Popperfoto (Getty Images)

Die Frauen stehen Schlange: Mick Jagger posiert mit zwei weiblichen Fans vor dem ABC Cinema in Chester (14. September 1964). Foto: Daily Mirror (Mirrorpix via Getty Images)

Beim Coiffeur: Lange Haare zu tragen, war 1964 noch ein rebellisches Statement. Foto: Daily Mirror (Mirrorpix via Getty Images)

Jagger und Richards als Kantinenköche? Warum nicht, die Belegschaft scheint begeistert. Foto: Privat

Jagger gönnt sich ein Bierchen am Pool irgendwo in Amerika. Foto: Privat

Mick Jagger präsentiert dem Fotografen sein blaues Auge, das er sich auf der Tour in Frankreich geholt hat (6. April 1966). Foto: Ted West (Central Press/Getty Images)

Flitterwochen: Mick und Bianca Jagger gönnen sich kurz nach ihrer Hochzeit in St. Tropez eine Gondelfahrt auf dem Canale Grande in Venedig (2. Juni 1971). Foto: Getty Images

Jagger posiert 1970 in einem Palace-Laundry-T-Shirt. Foto: Michael Ochs Archives (Getty Images)

Bauchfrei und fit: Jagger ca. 1975. Foto: Terry O’Neill (Iconic Images/Getty Images)

Voller Einsatz: Jagger feuert während eines Konzerts im Earls Court in London das Publikum an (1976). Foto: Gus Stewart (Redferns)

Glänzend: Mick und Bianca an der Feier zum 50. Geburtstag von Colin Tennant auf der Insel Mustique (22. November 1976). Foto: Lichtfield (Getty Images)

Mick und Pete Townshend von The Who. Foto: The LIFE Picture Collection (Getty Images)

Abkühlung: Während des Konzerts am 6. Mai 1976 in der Forest National Arena in Brüssel schüttet sich Jagger einen Kessel Wasser über den Kopf. Foto: Gijsbert Hanekroot (Redferns)

Grosse Lippen, wildes Haar: Jagger in voller Blüte. Foto: Richard E. Aaron(Redferns)

Landung in Kloten: Jagger kommt für das Konzert am 15. Juni 1976 im Hallenstadion nach Zürich. Foto: Keystone

Nichts wie weg: Jagger macht während der Scheidung von Bianca Jagger einen hastigen Abgang aus dem Gerichtsgebäude in London (3. Mai 1979). Foto: Steve Wood (Daily Express/Hulton Archive/Getty Images)

Exotischer Kopfschmuck: Jagger backstage während der «Tour of the Americas» (1975). Foto: Christopher Simon Sykes (Hulton Archive/Getty Images)

Game, Set, Match: Mick Jagger spielt in Südfrankreich eine Partie Tennis gegen Ronnie Wood (22. April 1976). Foto: Peter Stone (Mirrorpix/Getty Images)

Die Rolling Stones 1975 auf der «Tour of the Americas». Foto: Christopher Simon Sykes (Hulton Archive/Getty Images)

Haarig: Mick Jagger mit Vollbart und Rollschuhen auf einer undatierten Aufnahme. Foto: Keystone-France (Gamma-Keystone via Getty Images)

Mitfahrgelegenheit: Jagger wird auf einem Motorrad zum Earls Court gebracht, wo er mit den Rolling Stones ein Konzert spielt (Mai 1976). Foto: Michael Putland (Getty Images)

Pirate of the Caribbean: Jagger steuert ein Segelschiff in der Karibik. Foto: Privat

Mick Jagger und die Fotografin Annie Leibovitz posieren vor den Niagarafällen (1975). Foto: Christopher Simon Sykes (Hulton Archive/Getty Images)

Auf dem Heimweg: Nach einer Party im Palace Club in Paris lässt sich Jagger nach Hause chauffieren (1978). Foto: Bertrand Rindoff Petroff (Getty Images)

Rolling-Stones-Konzert in Atlanta (12. Juni 1978). Foto: AFP

Mit Zigarette und Bier: Diese Pose kennt man sonst von Bandkollege Keith Richards. Foto: Richard E. Aaron (Redferns)

Auftritt im Oakland Coliseum am 26. Juli 1978. Foto: Rocky Widner (Film Magic)

Ein doppeltes F*you für die Paparazzi: Mick Jagger und Jerry Hall zusammen im Auto unterwegs in Paris (1983). Foto: Michel Dufour(WireImage)

Undatierte Aufnahme von Mick Jagger und Keith Richards auf der Voodoo Lounge Tour. Foto: Paul Bergen (Redferns)

Auf dem roten Teppich: Ronnie Wood, Mick Jagger und Keith Richards posieren während der Premiere von «Crossfire Hurricane» am 56. BFI London Film Festival auf dem Leicester Square in London (18. Oktober 2012). Foto: Gareth Cattermole (Getty Images)

Unermüdlich: Mick Jagger während des Rolling-Stones-Konzerts im Coliseo de la Ciudad Deportiva in Havanna, Kuba (25. März 2016). Foto: Gary Miller (FilmMagic)

Näher bei eighty als bei sixty: Keith Richards, Mick Jagger und Ron Wood auf der «Sixty» Europatournee im Decines-Charpieu-Stadion bei Lion (19. Juli 2022). Foto: Jeff Pachoud (AFP)

