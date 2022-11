Nachfolge von Bundesrat Maurer – Ein Rösti für alle Lobbys Bundesratskandidat Albert Rösti hat sich innert zehn Jahren vom normalen Angestellten zum Berufspolitiker und zu einem der meistverstrickten Lobbyisten verwandelt. Sein Fall ist ein Lehrstück über den Politbetrieb. Fabian Renz Markus Häfliger

Für Albert Rösti könnte sich am 7. Dezember ein Kreis schliessen. An diesem Tag wählt die Bundesversammlung den Nachfolger von SVP-Bundesrat Ueli Maurer – und Rösti, derzeit Topfavorit für die Wahl, könnte dann erstmals seit rund zehn Jahren wieder eine reguläre Festanstellung mit normaler Gehaltsabrechnung bekommen. Als Bundesrat verdient man jährlich 456’854 Franken brutto zuzüglich 30’000 Franken Spesen, alles transparent geregelt.

Mit den jetzigen Einkünften des Kandidaten Rösti ist es dagegen kompliziert. Genauer gesagt: Es wurde in den letzten zehn Jahren, während Röstis Zeit im Nationalrat, Stufe um Stufe komplizierter. Der Lohnangestellte entwickelte sich in diesen Jahren zu einem Profi-Lobbyisten in multiplen Auftragsverhältnissen.

Rückblick auf den Februar 2013: Albert Rösti, damals 46-jährig, befindet sich in schwieriger Lage. Jahrelang hat der SVP-Politiker sein Geld als Direktor des Milchverbands verdient. Interne Konflikte aber machen dem Verbandschef die Arbeit zusehends unmöglich. Entnervt wirft Rösti im besagten Februar den Bettel hin.

Auf dem Weg zum Berufspolitiker

Nach diesem abrupten Abgang muss sich Rösti beruflich neu erfinden. Und er wählt eine Rolle, die es laut seiner Partei für Bundesparlamentarier gar nicht geben dürfte: Rösti wird Berufspolitiker.

In der freien Privatwirtschaft, die die SVP stets als das Mass aller Dinge preist, hat Rösti nie gearbeitet. Nach seinem Studium in Agrarwissenschaften an der ETH ging er direkt zum Kanton Bern, als Berater an der kantonalen Bergbauernschule auf dem Hondrich. Von dort stieg er in der Berner Volkswirtschaftsdirektion rasch auf bis zum Generalsekretär. 2007 wechselte er dann zum parastaatlichen Milchverband.

Doch dann kommt es dort wie erwähnt zum Eklat. Und so beginnt er um sein Nationalratsmandat herum ab 2013 ein kleines Imperium von Nebenjobs aufzubauen.

Heute hat Rösti im amtlichen Interessenregister des Parlaments total sechzehn Mandate in Firmen, Verbänden, Lobbygruppen und Vereinen gemeldet.

Zunächst einmal stellt er sich in seiner Wohngemeinde Uetendorf BE einer Kampfwahl um das Gemeindepräsidium – und gewinnt. Das verschafft ihm ein 40-Prozent-Pensum. Damit hat Rösti – zusammen mit seinem Nationalratsmandat – nun bereits Aufgaben im Umfang von rund 90 ordentlichen Stellenprozenten.

Doch das lastet Rösti noch lange nicht aus. Für die SVP Schweiz übernimmt er im selben Herbst das Amt des Wahlkampfleiters für die nationalen Wahlen 2015. Vor allem aber lässt er am 27. September 2013 auf seinen Namen die Firma «Büro Dr. Rösti GmbH» im Handelsregister eintragen. Gemäss ihrer Website erbringt Rösti mit seiner Firma unter anderem folgende Dienstleistungen: Projektmanagement, Kommunikation, Analysen, Beratungen und Public Affairs.

Public Affairs bedeutet: Lobbying. Das heisst: Interessierte Firmen oder Verbände können Nationalrat Rösti via seine GmbH direkt als Berater und Lobbyisten anheuern. Irgendwelche Regeln, was Rösti für seine zahlenden Kunden im Parlament tun darf und was nicht, gibt es nicht.

Es wird mehr und mehr

Von da an wächst die Zahl seiner Interessenbindungen stetig an. An bezahlten Mandaten kommen unter anderem hinzu: Präsidium von Swissoil (2016), Präsidium des Wasserwirtschaftsverbands (2017), Verwaltungsrat der Spar- und Leihkasse Frutigen (2018), Präsidium des Recyclingverbands VSMR (2020), Präsidium von Senesuisse, des Verbands der privaten Altersheime (2021).

Besonders eindrücklich ist die Zunahme im Jahr 2022. Zwar gibt Rösti im Mai sein Mandat bei Swissoil ab. Dafür übernimmt er gleich fünf neue Verpflichtungen: bei Auto Schweiz, beim Schwing- und Älplerfest, bei der Grand Casino Kursaal Bern AG, beim Freibergerverband und in einer politischen Begleitgruppe zur Räumung des ehemaligen Munitionslagers Mitholz.

Heute hat er im amtlichen Interessenregister des Parlaments total sechzehn Mandate in Firmen, Verbänden, Lobbygruppen und Vereinen gemeldet, dreizehn davon sind bezahlt, drei ehrenamtlich. Laut der Non-Profit-Organisation Lobbywatch zählt Rösti damit zu den Top 5 des ganzen Parlaments. Seine Mandate lässt er durch die Büro Dr. Rösti GmbH abwickeln. Wie viel er damit verdient, gibt er nicht bekannt. «Die Bruttoleistungen kann ich aus Gründen der Vertraulichkeit gegenüber meinen Kunden nicht bekannt machen», schreibt er auf Anfrage. Klar ist: In der Summe verdient Rösti mit all seinen anderen Mandaten sicher mehr als mit seinem Amt als Nationalrat.

Für Martin Hilti, Geschäftsführer von Transparency Schweiz, ist die Intransparenz bei den Entschädigungen ein Problem. Hiltis Meinung nach bräuchte es eine gesetzliche Pflicht, sie offenzulegen. «Dass Mitglieder des Parlaments zahlreiche Nebenmandate sammeln, ist ein relativ neues Phänomen. Wir beobachten es seit etwa fünfzehn Jahren», sagt Hilti. Es sei die «effektivste Form des Lobbyings», die zu kritischen Abhängigkeiten führen könne. «Albert Rösti ist hier ein sehr typischer Fall. Er tut, soweit bekannt, nichts Verbotenes, sondern schöpft das System voll aus.»

Für Röstis Bundesratskandidatur könnte es dennoch zum Problem werden. Man werde von ihm «Transparenz einfordern», sagt Nadine Masshardt. Unabhängig von Röstis Kandidatur hat die Berner SP-Nationalrätin mit ihrer Fraktion einen Vorstoss lanciert, der die Mitglieder des Parlaments zu einer Offenlegung der Zahlungen verpflichten würde. Das Begehren ist noch hängig.

Frontalangriff aus der SVP

Kritik kommt aber auch aus Röstis eigener Partei – am vehementesten vom Zürcher SVP-Nationalrat und «Weltwoche»-Chef Roger Köppel. Als «Hansdampf an allen Kassen» titulierte die «Weltwoche» neulich den Kronfavoriten. Köppel selber bezeichnete Rösti wegen dessen vieler Mandate in mehreren Videoauftritten ausdrücklich als «nicht wählbar». Der Kandidat sei für den Bundesrat zu wenig unabhängig. Köppel wirft Rösti zudem vor, dass dieser sich unmöglich mit der gebührenden Sorgfalt um jedes seiner vielen Ämter kümmern könne.

Die Kritik sei «völlig neben der Spur», meint dagegen Samuel Krähenbühl, Präsident des SVP-Wahlkreisverbands Thun und damit gewissermassen Patron von Röstis Bundesratskandidatur. «Der Vorwurf der Befangenheit ist hanebüchen: Genauso gut könnte man den Unternehmern in unserer Fraktion mit ihren Handelspartnern aus aller Welt Befangenheit vorwerfen.» Röstis Mandate seien ausnahmslos mit dem Kurs der Partei vereinbar, betont Krähenbühl.

«Zeitliche Belastung problemlos»

Rösti selber hält auf Anfrage fest, dass er in seiner GmbH von einer Assistentin mit 30-Prozent-Pensum unterstützt werde. Bei zahlreichen Mandaten liege der Arbeitsaufwand im tiefen einstelligen Prozentbereich mit wenigen Sitzungen pro Jahr. «Die zeitliche Belastung ist für mich deshalb problemlos, da die Tätigkeit sehr abwechslungsreich ist und auch viel Reisezeit beinhaltet.»

Den Vorwurf, die vielen Mandate minderten seine Unabhängigkeit, kontert Rösti ebenfalls mit Verweis auf seinen Wertekanon: Er nehme nur Aufgaben wahr, die damit in Einklang stünden. Die Entschädigung decke jeweils nur die eigentliche Arbeitsleistung für das Mandat ab. Daher könne niemand weiter gehende oder nachträgliche Forderungen an ihn richten. «Und schliesslich gehört es zum Milizsystem und ist gewollt, dass man neben der Tätigkeit als Nationalrat andere Beschäftigungen ausübt.»

Ob die eidgenössischen Räte des Jahres 2022 tatsächlich noch als Milizparlament gelten können, ist freilich sehr fraglich. In Wahrheit ist ein regulärer Job neben dem Parlamentsmandat für viele heutzutage kaum noch möglich. Eben aus diesem Grund nehmen zahlreiche Parlamentsmitglieder Kommunikations-, Beratungs- oder Lobbyaufträge an. Bis sie irgendwann in den Ruhestand gehen. Oder in den Bundesrat gewählt werden.

Fabian Renz leitet das seit 2018 bestehende Bundeshausteam der Redaktion Tamedia. Mehr Infos @renzfabian01 Markus Häfliger ist Bundeshausredaktor und Reporter bei der Seite Drei. Mehr Infos @M_Haefliger

Fehler gefunden?Jetzt melden.