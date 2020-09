Baustelle in Wallisellen – Ein Routineauftrag mit juristischen Folgen Nicht nur beim Waldhaus Neuguet in Wallisellen, sondern auch beim Bau der Sekundarschule Laufen BL gerät die Generalunternehmung Steiner AG in die Kritik. Simon Erlanger

Beim Bau der vier Wohntürme des Waldhaus Neuguet im Walliseller Zwicky-Areal kam es zu Verzögerungen. Zahlreiche Wohneigentümer konnten nicht rechtzeitig einziehen und mussten ins Hotel ausweichen. Foto: Andrea Zahler

«Chaos auf der Baustelle», «Kampf der Bauriesen», «Pfusch in Wallisellen» – unschöne Worte waren schon in dieser Zeitung zu lesen, als über die Überbauung Waldhaus Neuguet in Wallisellen berichtet wurde. Auf dem Zwicky-Areal nahe der Grenze zu Dübendorf liess die Firma Halter Immobilien vier Wohntürme samt Gewerbe- und Gastronomieflächen und einem Hotel hochziehen. Als Generalunternehmung zeichnet die Steiner AG.