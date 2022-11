Zukunftstag in Kloten – Ein Rundgang durch viele mögliche Zukünfte Damit ein Flugzeug abhebt, braucht es nicht nur zwei Leute im Cockpit. Die Swiss hat am Donnerstag 140 Kindern Einblicke in viele Berufsfelder gewährt. Florian Schaer

Flugzeugmechanikerin Lara Schaub führt die Kinder zu den wirklich interessanten Details eines Airbus A340. Foto: Balz Murer

«Puh, diese Räder sind ja fast grösser als ich», staunt die zehnjährige Elin. Die Fünftklässlerin aus Opfikon steht neben dem Hauptfahrwerk eines Airbus A340-300 im Hangar der Swiss in Kloten. Mit rund 20 anderen Kindern in gelben Leuchtwesten ist sie in der Gruppe «Asien» eingeteilt, die sich das Langstreckenflugzeug erst von aussen im Detail anschauen kann – von ganz nah. «Wenn man ein Flugi in der Luft sieht, ist das alles viel kleiner», stellt sie fest.