Zeitreise – Ein Samichlaus-Besuch in Oberglatt 1967 Voller Aufregung erwarteten Unterländer Kinder über Jahrzehnte hinweg den bärtigen Besuch am 6. Dezember. Sharon Saameli

Der Samichlaus und der Schmutzli zu Besuch bei einer Familie in Oberglatt. Foto: Keystone

Keine Saison versprüht so viel Magie wie die Adventszeit: Glöckchenklang, Lichterketten, vielleicht die eine oder andere verschneite Tanne, das Christkind und natürlich der Samichlaus. Manches Kind durfte sich am Abend des 6. Dezembers wundern, woher der bärtige Besuch denn all sein Wissen nahm – ob es brav gewesen war, wie oft es den Eltern Kopfweh bereitet hatte, kurz: Ob die Aufregung des Samichlaus-Besuchs eine wohlige sein durfte oder doch eher eine beschämte, ob es die Rute oder das Säckli verdiente.

Seit wann genau der Samichlaus und sein düsterer Gefährte mit dem verniedlichenden Namen Schmutzli die Schweizer Familienhaushalte aufsucht, ist schwer nachzuweisen. Ausgehen darf man aber davon, dass er seit sicher zwei Jahrhunderten im Land präsent ist. Das Schweizerische Idiotikon hält aber fest, dass der Chlaus deutlich älter ist als das Christkind: Im 18. und 19. Jahrhundert beschenkte nicht das engelartige, scheue Wesen die Kinder am Heiligabend, sondern der Samichlaus – etwa in der Stadt Zürich, in Appenzell Ausserrhoden und im Sarganserland. Andernorts in den Kantonen Aargau, Glarus, St. Gallen und Zürich tat er dasselbe am Silvester.