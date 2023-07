Gemeinde Embrach – Ein Schild sorgt weiterhin für Gesprächsstoff Ein bekannter Zürcher Politiker ärgerte sich über eine Parkbusse. Nun stellt sich heraus: Das Parkschild war falsch montiert. Es hat einen neuen Standort erhalten. Andrea Meili

1 / 2 Kürzlich hing das Schild noch ziemlich weit oben am Lampenmast. Foto: PD

Hans-Peter Amrein parkiert auf einem weiss umrandeten Parkfeld bei der Kirche in Embrach und findet später einen Bussenzettel unter dem Scheibenwischer. Der Grund: Der ehemalige Kantonsrat hatte keine Parkscheibe hinterlegt. Kostenpunkt: 40 Franken. Ein Schild am Lampenmast, das beim Parkplatz auf die Parkscheibenpflicht hinweist, hat er übersehen. Die Busse will er trotzdem anfechten.