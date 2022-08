Zeitreise ins Jahr 2002 – Ein schwarzes Jahr für die Industrie in Bülach Vor 20 Jahren verlor Bülach innert kurzer Zeit 350 Arbeitsplätze und damit auch seine Bedeutung als Industriestandort. Daniela Schenker

Stadtpräsident Beat Kocher spricht am 16. März 2002 zu Gewerkschaftern vor dem Rathaus in Bülach. Foto: Archiv Bülach

Im Jahr 2002 ging es in Bülach Schlag auf Schlag: Ende Februar schloss die zur Firma Vetropack gehörende Glashütte nach 111 Jahren ihre Tore. Der zunehmende Konkurrenzdruck und die relativ teure Glasproduktion in der Schweiz hatten der Glashütte das Genick gebrochen. 180 Arbeitsplätze gingen verloren. Per Ende Juni verloren zudem in der Giesserei Bülachguss 150 Menschen ihre Arbeit. Und dann gab überraschend auch die Firma Bachofen und Meier AG den Verlust von 21 Arbeitsplätzen bekannt. Innert weniger Monate verlor das noch 14’000 Einwohnerinnen und Einwohner zählende Bülach damit 350 Arbeitsplätze und gleichzeitig seinen Platz als Industriestandort.