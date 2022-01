Britische Königsfamilie – Ein schwarzes Jahr für die Royals Erst verlassen Harry und Meghan final die königliche Familie und geben ein Skandal-Interview, dann stirbt auch noch Prinz Philip. Wie geht es weiter mit der britischen Monarchie? Claudia Fromme

Tiefpunkt im Jahr 2021 für die britische Königsfamilie: Der Tod von Prinz Philip. Quelle: Agenturen AFP und AP

Ein paar Wochen ist es her, da wollte das britische Magazin The Oldie Elizabeth II. mit einer besonderen Auszeichnung ehren: dem «Oldie of the Year»-Award. Das Magazin rühmt sich, eine «fröhliche Alternative zu all den Medien zu sein, die besessen sind von Jugend und Prominenz». Angesehen ist es ebenfalls, nicht erst seit es enthüllt hat, dass der BBC-Moderator Jimmy Savile nicht der Wohltäter war, als der er sich aufspielte, sondern ein pädophiler Widerling. Der Künstler David Hockney bekam den Preis und die Schauspielerin Angela Lansbury. Der Jury sitzt Gyles Brandreth vor, Biograf und Vertrauter von Prinz Philip, dem im April verstorbenen Prinzgemahl.

Land Rover Defender als Leichenwagen: Prinz Philips Beerdigung. Foto: Adrian Dennis/AFP

Was sollte da noch schiefgehen? Das 70-jährige Thronjubiläum vor der Brust, ein nicht leichtes Jahr im Nacken, erschien die Queen als logische Anwärterin. Die 95-Jährige lehnte ab. In einem Brief an Brandreth liess sie mitteilen, dass man «so alt ist, wie man sich fühlt», und sie darum nicht die relevanten Kriterien für diesen Preis erfülle. Die Queen ist für ihren Humor bekannt, und so löste die wortgewandte Absage im Königreich vor allem Heiterkeit aus.



Andererseits spricht aus den Zeilen auch die tiefe Überzeugung, dass Alter, womöglich auch Gebrechlichkeit, keine Kategorien für Elizabeth II. sind. Sie wird die Krone tragen bis zum letzten Atemzug, so wie ihr Vater George VI. Als die Ärzte ihr nach einem kurzen Krankenhausaufenthalt Ende Oktober verordneten, zwei Wochen kürzerzutreten, tat sie es unwillig. Die Fahrt nach Glasgow zum Klimagipfel verboten sie ihr, darum eröffnete sie ihn mit einer feurigen Videobotschaft an die Staatspräsidenten. Tags zuvor fuhr sie mit ihrem Jaguar im Park von Schloss Windsor herum, was nicht nur in den Boulevardmedien vermerkt wurde. Die Queen erklärte bereits kurz nach ihrer Krönung 1953: «Ich muss gesehen werden, um glaubwürdig zu sein.» Die Monarchie muss sichtbar wirken, wenn sie überleben will, das ist ihr Lebensmotto.

Über den Houses of Parliament weht der Union Jack auf Halbmast. Foto: Chris J. Ratcliffe/Getty Images

Es war beileibe kein leichtes Jahr für die dienstälteste Monarchin der Welt. Ihr Ehemann Prinz Philip starb am 9. April im Alter von 99 Jahren. Sie waren 73 Jahre verheiratet, verliebt hatten sich die junge Prinzessin und der Marinekadett bereits, als sie 13 Jahre alt war und er 18. Sie warteten auf Wunsch des Königs, bis Elizabeth 21 wurde, um dann im November 1947 zu heiraten. Königin Victoria war ihre gemeinsame Ururgrossmutter, wie das so ist in königlichen Kreisen. Philip war griechisch-dänisch-deutscher Abstammung und mit dem gesamten europäischen Hochadel verwandt, seine Mutter war eine geborene Prinzessin Battenberg. Vor der Hochzeit mit Elizabeth nahm Philip den Nachnamen Mountbatten an, die anglisierte Form von Battenberg, wie es der in England lebende Teil der aus Hessen stammenden Familie bereits im Ersten Weltkrieg getan hatte.

Das Foto der Queen bei Philips Beerdigung, allein sitzend im Chorgestühl der St. George's Chapel auf Schloss Windsor mit schwarzer Maske, ist schon jetzt ein historisches Zeugnis ihrer Regentschaft. Es war der Pandemie geschuldet, dass nur 30 Trauergäste kommen durften (statt 800) und Abstand halten mussten, aber es geht von diesem Bild eine symbolische Kraft aus: Die Queen regiert von nun an allein. Natürlich hat sie einen grossen Stab höfischer Berater. Natürlich gibt es Charles und Camilla, William und Kate, die königliche Aufgaben übernehmen. Aber von nun an fehlt die moralische Unterstützung ihres engsten Vertrauten, des Herzogs von Edinburgh. Die Queen soll in jenen traurigen Tagen gesagt haben, dass nun eine Leere um sie sei.

Die Queen allein im Chorgestühl der St. George's Chapel auf Schloss Windsor. () Foto: Jonathan Brady/Keystone

Der Prinzgemahl hatte seine Beerdigung bis ins Detail geplant, an dem Leichenwagen, einem umgebauten Land Rover Defender, liess er 18 Jahre lang arbeiten. Auf dem Sarg lag ein Bouquet aus weissen Rosen und Lilien, dazu Philips Marinesäbel und seine Admiralsmütze. Eine schwarz umrandete Karte steckte in den Blumen: «In loving memory», war darauf zu lesen. In liebevoller Erinnerung. Einige Reporter wollen die Unterschrift «Lilibet» gelesen haben, das ist der Kosename der Queen, den sie als Kind bekam. Der Palast bestätigte das nicht. Die Monarchin sagte anlässlich ihres 60. Thronjubiläums 2012 über Philip: «Er ist meine Stärke und mein Rückhalt gewesen in all den Jahren. Ich, seine Familie sowie dieses Land und viele andere Nationen schulden ihm mehr, als er je für sich beanspruchen würde.» Diese Worte liess sie zu seinem Tod noch einmal verbreiten.

Herzogin Catherine auf dem Weg zur Trauerfeier. Foto: Chris Jackson/AFP

In ihrer Rede zum 40. Thronjubiläum bezeichnete die Queen das Jahr 1992 als «annus horribilis». Als Schreckensjahr. Die Ehen von dreien ihrer vier Kinder gingen in die Brüche, Schloss Windsor brannte lichterloh, Skandalautor Andrew Morton berichtete Dianas «wahre Geschichte». Da gab es noch keinen Brexit, Prince Philip war bei bester Gesundheit, Prince Andrews Verstrickungen in Jeffrey Epsteins Sexpartys mit Minderjährigen waren noch nicht bekannt, Harry und Meghan hatten dem Königshaus noch keinen Rassismus unterstellt.

Nun steht das 70. Thronjubiläum vor der Tür, das ganze nächste Jahr wird gefeiert mit dem traditionellen Höhepunkt im Juni, aber die Frage ist ja: Wenn 1992 ein Schreckensjahr war, was war dann 2021?



Vielleicht erst die guten Nachrichten des Jahres: Elizabeth II. wurde 95 Jahre alt, Enkel William und seine Studienfreundin Catherine feierten ihren zehnjährigen Hochzeitstag, deren drittes Kind Louis kam in den Kindergarten. Um weitere frohe Meldungen zu finden, muss man dann schon in die zweite bis dritte Reihe des britischen Adels gehen: Prinzessin Eugenie (jüngere Tochter von Queen-Sohn Andrew und Ex-Frau Sarah Ferguson) bekam ihr erstes Kind, Prinzessin Beatrice (deren ältere Tochter) ebenfalls, Prinzessin Zara (Tochter von Queen-Tochter Anne und Ex-Mann Mark Phillips) ihr drittes. Das war's dann auch schon mit den good news.



Schlagzeilen machen 2021 Menschen, die nicht mehr zum königlichen Haushalt gehören und seit einem Jahr nicht einmal mehr im Vereinigten Königreich wohnen: Harry und Meghan, der Enkel der Queen und seine Frau, die bereits im Januar 2020 angekündigt hatten, als «Senior Royals» auszusteigen, um ein eigenes Leben zu führen. Ein Jahr lang konnten sie noch ihre Meinung ändern, bot die Queen ihnen an. Sie taten es nicht. Im Februar teilte das Paar aus der neuen Heimat Kalifornien mit, dass es bei seinem Entschluss bleiben werde. Die Königin gab umgehend ein Statement heraus, in dem sie klar Schiff machte und Harry von allen militärischen Ehren und beide von ihren offiziellen Schirmherrschaften im Dienste der Krone entband. Aber natürlich seien der Herzog und die Herzogin weiterhin «sehr geliebte Mitglieder der Familie». Bis zum 31. März sollte der «Megxit», wie die britische Boulevardzeitung The Sun ihn taufte, vollzogen sein.

Titel, Immobilien und das normale Leben

Saure Mienen auf beiden Seiten des Ozeans, Empfindsamkeiten und die Frage: Wenn sich ein Paar erklärtermassen ein normales Leben wünscht, warum zieht es dann in eine Luxusvilla, deren Wert auf 15 Millionen Euro taxiert wird? Und noch eine: Wenn ein Paar keine königlichen Pflichten will, warum tritt es dann weiter als Herzog und Herzogin von Sussex auf? Andererseits: Harry und Meghan erhalten keine öffentlichen Gelder mehr, haben Millionendeals mit Netflix, Spotify und Google geschlossen, die Titel wurden ihnen nicht entzogen. Dürfen nicht auch Adelige einfach Menschen sein?



Aber natürlich kann man darüber streiten, ob Zwistigkeiten in der Familie wirklich in die Öffentlichkeit gehören. Den vorläufigen Höhepunkt der Eiszeit markiert das Paukenschlag-Interview im Garten von Oprah Winfrey in Los Angeles Anfang März. Harry und Meghan sassen dort in leichter Sommergarderobe, während ganz Europa fröstelte, nicht nur ob der kühlen Temperaturen. Dem Paar lastete derart viel auf der Seele, dass die US-Talkmasterin am Ende sagte: «Ihr habt hier einige schockierende Dinge erzählt.» Gemeint war damit nicht, dass Söhnchen Archie im Juni eine Schwester bekommt. Das Geschlecht hatten sie bis dahin noch nicht verraten. Der Name wird später bekannt: Lilibet. Manche Untertanen fanden die Namenswahl verstörender als das Interview.

Interview mit Folgen: Der Herzog und die Herzogin in Oprah Winfreys Garten. Quelle: CBS

Die schockierenden Dinge: Meghan sei es so schlecht im Palast ergangen, dass sie Suizidgedanken gehabt habe, vonseiten der Royals habe sie aber keine Unterstützung bekommen. Ihr habe keiner erklärt, wie es im Palast zugeht, die Nationalhymne, die sie für die Hochzeit auswendig lernen musste, habe sie sich ergoogelt. «Es gab Gerede, wie dunkel die Haut unseres Babys sein würde», sagte Meghan, sie unterstellte dem Königshaus mehr oder minder direkt Rassismus. Harry gab zu, dass er «verletzt» sei, weil die Königin ihm alle Schirmherrschaften entzogen habe, und auch, weil sein Vater im Frühjahr 2020 seine Anrufe nicht mehr entgegengenommen habe. Inzwischen gebe es wieder Kontakt. «Es gibt viel aufzuarbeiten.» Auch mit seinem älteren Bruder sei es momentan schwierig.



Gyles Brandreth, der mit dem Oldie-Preis, schrieb im April in der Daily Mail, dass Prinz Philip das Interview mit Oprah Winfrey vom Krankenbett aus als «Wahnsinn» bezeichnet habe und dass da nichts Gutes herauskommen würde. Es erinnere ihn an die Neunzigerjahre, als Charles und Diana Interviews im Fernsehen gegeben hätten.



«Die ganze Familie ist traurig, das volle Ausmass dessen zu erfahren, wie herausfordernd die vergangenen Jahre für Harry und Meghan waren», liess die Queen nach dem Interview erklären. Besonders die Rassismusvorwürfe seien «besorgniserregend». Aber sie machte auch klar: «Während manche Erinnerungen variieren können, werden sie sehr ernst genommen und von der Familie privat angesprochen.» Private Angelegenheiten gehören für sie nicht auf die öffentliche Bühne. Das sieht ihr Enkel etwas anders. Der Verlag Penguin Random House kündigte gerade Harrys Memoiren an. Es seien «intime und tief empfundene Erinnerungen einer der faszinierendsten und einflussreichsten» Figuren unserer Zeit. Das Datum der Veröffentlichung ist auch schon klar: Das Buch soll zum 70-jährigen Thronjubiläum der Queen erscheinen.

Fehler gefunden?Jetzt melden.