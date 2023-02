Premiere auf Schweizer Strassen – Ein selbstfahrender Wagen bringt die Migros-Bestellung Angestellte von Schindler in Ebikon können sich ihre Einkäufe ab sofort bei der benachbarten Migros-Filiale in einem autonomen Wagen zum Firmengelände liefern lassen. Jon Mettler UPDATE FOLGT

Ein Testkunde entnimmt dem selbstfahrenden Lieferwagen der Migros eine Bestellung. Foto: PD

Die Migros geht bei der Logistik neue Wege: Wie der Detailhändler am Mittwochmorgen bekanntgab, testet er ab sofort zusammen mit dem Lift- und Rolltreppenhersteller Schindler und des Berner Jungunternehmens Loxo einen Lieferdienst mit selbstfahrenden Fahrzeugen.

Und so funktioniert der Versuch: Angestellte von Schindler mit Sitz im luzernischen Ebikon können im Internet eine Bestellung aufgeben. Mitarbeiter der benachbarten Migros-Filiale in der «Mall of Switzerland» beladen das spezielle Lieferfahrzeug mit den bestellten Produkten. Es fährt dann mit höchstens 30 Stundenkilometern zum 500 Meter entfernten Firmengelände von Schindler. Dort angekommen, können die Angestellten von Schindler mit einem Code das Fach mit ihrer Bestellung öffnen und ihre Einkäufe herausnehmen.

Der neuartige Lieferservice heisst «Migronomous», ein Kofferwort aus Migros und dem englischen Begriff «autonomous», für selbstständig.

Platz für 64 Einkaufstaschen

Drei Ingenieurinnen und Ingenieure von Loxo haben den Wagen vollständig in der Schweiz entwickelt und gebaut. Es ist das erste selbstfahrende Lieferfahrzeug, das auf einer öffentlicher Schweizer Strasse unterwegs ist. Dafür liegt eine entsprechende Genehmigung des Bundesamts für Strassen vor.

Das Gefährt namens «Loxo Alpha» im geschlossenen Zustand. Foto: PD

Sensoren ermöglichen die Autonomie des Fahrzeugs mit Namen «Loxo Alpha». Sie erfassen ständig die Umgebung, Passantinnen und Passanten, den Verkehr und die Verkehrssignalisation. Dank Elektromotor fährt der Wagen frei von Abgasen. Das Gefährt kann bis zu 64 Einkaufstaschen auf einmal transportieren.

«Darin liegt grosses Potenzial, den privaten Verkehr auf den Schweizer Strassen zu reduzieren, weil Kundinnen und Kunden nicht mehr mit dem Auto ihre Einkäufe erledigen müssen», sagt Lara Amini, Mitbegründerin von Loxo.

Für die Migros kann diese Art von Technologie bald eine wichtige Rolle bei der bedarfsgerechten Belieferung ihrer Kundinnen und Kunden spielen. «Wir können uns durchaus vorstellen, dass der selbstfahrende Lieferdienst zukünftig eine Ergänzung zu unserer bestehenden Transportflotte darstellen könnte», sagt Rainer Deutschmann, Leiter Direktion Sicherheit und Verkehr beim Migros-Genossenschaftsbund.

Deutschmann verweist auf die zunehmende Bedeutung des Onlinegeschäfts für den Detailhändler. Im vergangenen Geschäftsjahr erwirtschaftete die Migros damit einen Umsatz von 3,7 Milliarden Franken. Das bedeutet gegenüber dem Vorjahr ein Wachstum von 15,6 Prozent. Der Anteil von Migros.ch betrug dabei 328 Millionen Franken. Aushängeschild ist Digitec Galaxus, der grösste Onlinemarkt der Schweiz. Die Tochtergesellschaft trug 2,2 Milliarden Franken zum Gesamtumsatz mit dem Onlinehandel bei.

Gestiegen sind aber auch die Ansprüche der Kundschaft. Diese kann inzwischen nicht nur 24 Stunden am Tag bestellen, sondern möchte die Ware am liebsten auch rund um die Uhr in Empfang nehmen. Das stellt Händler vor neue Herausforderungen. Fehlende Lieferkapazitäten lautet ein Stichwort. Deshalb sind neue Ansätze bei der Logistik gefragt.

Die futuristischen weissen Lieferwagen verkehren vorerst von Montag bis Freitag zwischen der Migros-Filiale und dem Firmengelände von Schindler. Sie fahren jedoch nicht von Anfang an komplett selbstständig, sondern werden schrittweise in die Autonomie geführt.

