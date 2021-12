Kaum Stau in Wallisellen und Dietlikon – Ein Sonntagsverkauf ganz ohne Verkehrschaos Das Glattzentrum hatte am Sonntag geöffnet, Dietlikons Ikea und Jumbo ebenso. Wer vermutete, das Verkehrschaos sei programmiert, der irrte: Von Glatt bis Ikea brauchte man mit dem Auto keine achteinhalb Minuten. Florian Schaer

Ein ganz normaler Samstag sieht verstopfter aus. Am verkaufsoffenen Sonntag war an der Industriestrasse Dietlikon nichts von Weihnachtsstress zu sehen. Foto: Raisa Durandi

Noch fünfmal schlafen bis Heiligabend. Nein, ein entspannter Sonntag ist der vierte Advent wohl nie wirklich. Und doch: Gegen 11 Uhr schlendert man noch erstaunlich problemlos durch die Migros im Glattzentrum. Als hätten Herr und Frau Unterländer erst einmal ausgeschlafen, um sich erst am Nachmittag in die obligate Sonntags-Shoppingschlacht zu stürzen. Ganz zur Freude der Früher-Aufsteher, die nun fast schon «in aller Ruhe» ihre Last-Second-Weihnachtsgeschenke organisieren können. Erst später, so um 13 Uhr, sollte es etwas anziehen.

Auch draussen blieb es überraschend entspannt: Strassenverkehrstechnisch hätte man, zumal aus der Vor-Corona-Erfahrung heraus, durchaus vermuten können, dass die Strecke zwischen den beiden verkaufsoffenen Unterländer Weihnachtsgeschenke-Knotenpunkten Glattzentrum und Ikea verstopft wäre. Und sicher, würde sich auf besagtem Abschnitt irgendwo eine Auffahrkollision ereignen, wäre es mit der Ruhe wohl alsbald vorbei. So aber sind die Aussichten für die nächste Zeitmessfahrt des «Zürcher Unterländers» mehr als gut – Zeit für einen neuen Streckenrekord.