OL: Timo Tantanini aus Rafz – Ein Spätzünder strebt nach oben Der Rafzer Timo Tantanini gehört in der kommenden Saison neu der OL-Junioren-Nationalmannschaft an. Jörg Greb

Auf die nächsten Posten und Ziele fokussiert: der Rafzer Timo Tantanini. Foto: Ariane Bättig

Der Weg, der Timo Tantanini in den Junioren-Nationalkader im Orientierungslauf geführt hat, ist kein gewöhnlicher. Der vergangene Frühling mit dem landesweiten Coronavirus-Shutdown sei der Schlüssel zu seinem Aufstieg gewesen, sagt er. Und das nicht etwa so, wie man es sich vorstellen würde: dank Konzentration und mehr Zeit fürs Training. Vielmehr brachte ihn eine anspruchsvolle Mehrfachbelastung weiter. «Durch die Berufsmittelschule und meine Lehrabschlussprüfung im Juni war ich gefordert», schildert der Rafzer, «trotzdem bin ich immer drangeblieben, habe fokussiert und motiviert trainiert.» So fand er eine gute Balance und konnte die Basis aus dem verletzungs- und krankheitsfreien Winter nutzen.