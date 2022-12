Adventskonzert – Ein Spagat zwischen traditionellen und modernen Ohrwürmern Der Männerchor Buchberg hat gemeinsam mit dem Gemischten Chor Rheinklang Rüdlingen, Blockflötistin Lydia Dietrich und Organist Victor Radulescu zum Adventskonzert geladen. Männerchor Buchberg

Der Männerchor eröffnete unter der Leitung von Markus Herzog das Konzert mit den Liedern «Ich bete an die Macht der Liebe», «Zum Sanctus» aus der deutschen Messe von Franz Schubert und «Schäfers Sonntagslied». Allesamt klassische und anspruchsvolle Männerchorlieder, bei denen die Männer mit Stimmgewalt und mit sehr sanften Tönen überzeugten. Mit Begeisterung trug der Gemischte Chor Rheinklang unter der Leitung von Charlotte von Känel und Klavierbegleitung von Maria Spillmann die Chorsätze «Il est né, le divin Enfant», «O du stille Zeit» und «Maria lassù» dem Publikum vor. Für die neue Dirigentin vom Rheinklang war es ein sehr gelungener Einstand. Anschliessend brachte der Männerchor die Lieder «Hymne an die Nacht» (Beethoven), «Weihnachtsglocken» und das in Mundart gesungene Lied «Wienachtsglogge» von Ernst Sommer zu Gehör.

«O du Fröhliche» zum Abschied

Die ganze Fülle ihrer Instrumente brachten die Solisten vor und zwischen den Gesangsvorträgen mit Stücken von Georg Philipp Teleman und Matthew Locke zum Ausdruck. Abschluss und Höhepunkt des Konzertes bildete das von beiden Chören und den Solisten vorgetragene Stück «Möge die Strasse uns zusammenführen». Ein irisches Segenslied, dass durch das Zwischenspiel der Solisten dem Lied eine spezielle Note verlieh. Zum Abschluss verabschiedeten beide Chöre begleitet durch die Solisten das Publikum aus der vollbesetzten Kirche mit dem Weihnachtslied «O du Fröhliche», bei dem mitgesungen werden durfte. Mit den wechselnden Auftritten der beiden Chöre und Musiker ist dem Männerchor Buchberg ein Spagat zwischen altbewährten, traditionellen, anspruchsvollen Stücken und neuen, leichtgängigen Ohrwürmern gelungen. Ein musikalisch hochwertiges Konzert, bei dem man sich für eineinhalb Stunden aus dem Alltag ausklinken konnte.

