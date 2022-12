Auch ein Selfie mit dem Pokal ist in der Fifa World möglich. Quelle: Screenshot Fifa World

Für den Spaziergang durch die virtuelle Fifa-Welt wähle ich ein regenbogenfarbenes Shirt. Über meinen Schultern flattert eine Regenbogenfahne. Knopfdruck und schwupps: Ich lande an einem Ort namens Social Lobby, dem Eingangstor in die von der Fifa gestaltete Welt im Metaverse. Vor mir erscheint ein Bildschirm mit den Highlights eines Spiels, als Kulisse dienen die Hochhäuser von Doha in Katar.