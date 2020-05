Aroimak Wallisellen – Ein Spaziergang zu Thailands Köstlichkeiten Die Crew im bunten Wagen von Aroimak schafft das schier Unmögliche: Beim Genuss ihrer Speisen vermisst man weder Restaurants noch Fernreisen. Meinung Daniela Schenker

Es ist angerichtet: eine Auswahl der fernöstlichen Gerichte auf dem heimischen Tisch. Selina Schenker

Am Himmel über Wallisellen ist kein Flugzeug zu sehen, dem wir mit zugehaltenen Ohren nachschauen und von einer Reise – zum Beispiel nach Thailand – träumen könnten. Dafür fährt wenigstens Thailands Küche nun jeden Wochentag über Mittag an der Walliseller Friedenstrasse vor. Vor Corona machten Aom Keller und ihr Mann Martin mit ihrem Aroimak-Foodtrailer im Business-Viertel Station. Dieses ist in Zeiten von Homeoffice aber kein Ort, an dem hungrige Bürolisten Schlange stehen. Deshalb ist der Standort unweit des Ortszentrums nun eine von zahlreichen Haltestellen in der Region. Vor dem Foodtrailer steht die Kundschaft bereits BAG-konform Schlange. Eine Tafel macht auf das Wochenangebot aufmerksam. Vier Gerichte mit und zwei ohne Fleisch stehen zur Wahl. Das Take-Away-Angebot sei gut gefragt, sagt Martin Keller: «Aber in Bezug auf Veranstaltungen und Catering läuft momentan natürlich nichts.» Wir lassen uns eine Auswahl der Speisen in die mikrowellentauglichen Behälter abfüllen. Zuhause regenerieren wir die Gerichte im schonenden Dampfgarer.