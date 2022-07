Jackpot geknackt – Spieler gewinnt bei Euromillions 230 Millionen Euro Der prall gefüllte Euromillions-Jackpot ist geknackt. Der Gewinner oder die Gewinnerin soll aus Grossbritannien kommen.

Eine Glückliche oder ein Glücklicher darf sich über 230 Millionen Euro freuen. Keystone/Jean-Christophe Bott

Der Jackpot von 230 Millionen Euro wird geleert. Die Zahlen 6, 23, 27, 40 und 41 sowie die Sterne 2 und 12 wurden angekreuzt und verhalfen zum grossen Gewinn. Es gibt laut «Euromillions» einen einzigen Gewinner. Und dieser stammt aus Grossbritannien.

Das war die zweitletzte Möglichkeit, diesen Jackpot überhaupt noch zu knacken. Am Freitag hätte er nämlich so oder so ausgeschüttet werden müssen. «Egal, ob jemand die fünf Zahlen und zwei Sterne richtig tippt. Die 230 Millionen Franken werden einfach dem höchsten erzielten Gewinnrang dieser Ziehung zugeschlagen», hiess es dazu bei Swiss-Los.

chk

