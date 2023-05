Aufgefallen bei GC-Luzern – Der Goalie vollbringt Wunder – und ein neuer Trainer steht vor der Tür Die Grasshoppers freuen sich nach dem 2:0 über heldenhafte Taten von André Moreira – und Spekulationen um Alex Frei machen die Runde. Ueli Kägi

Fliegen mit André Moreira

Immer schon da, wenn der Ball kommt: André Moreira hält GC mit seinen Paraden zuerst im Spiel, dann sichert er den Sieg. Foto: Martin Meienberger (Freshfocus)

In engen Spielen hilft ein guter Goalie. GC gegen Luzern war ein enges Spiel mit vielen Torchancen auf beiden Seiten. Und GC hat einen überragenden Goalie. André Moreira rettet, springt und fliegt. Und wenn er nicht springen und fliegen muss, fährt er den Fuss aus. Wie in der 54. Minute, als er gegen Luzerns Max Meyer abwehrt und GC vor dem 0:1 bewahrt. Es ist seine erste brillante Aktion im Spiel. Die zweite folgt Sekunden nach Kawabes Führungstor, als er Mohamed Drägers Schuss mit den Fingernägeln an den Pfosten lenkt.