Zweite Niederlage in Folge – Ein starker Goalie alleine reicht nicht: GC verliert erneut Die Grasshoppers schiessen gegen Servette zwei Tore, holen aber keine Punkte. Und das, obwohl André Moreira einen guten Tag erwischt. Marcel Rohner

Viel Kampf, wenig Ertrag: Die Grasshoppers (hier Ayumu Seko) verlieren zu Hause gegen Servette. Foto: Andy Müller (Freshfocus)



Und dann sind sie aus dem Nichts wieder da. Es ist ein Spielzug, der simpler nicht sein könnte. Petar Pusic flankt, Giotto Morandi trifft per Kopf. Es ist das 2:2 in der Partie gegen Servette, in der GC phasenweise wie der sichere Verlierer aussieht. Für Morandi, kurz zuvor eingewechselt, ist es das zweite Saisontor.

Das Tor Morandis fällt in der 67. Minute und stachelt die Gegner aus Genf noch einmal an. Mal für Mal kommen sie mit Kevin Mbabu in die gefährliche Zone, Mal für Mal flankt der Aussenverteidiger, doch immer wieder ist da das Unvermögen seiner Kollegen oder GC-Goalie André Moreira, die die erneute Servette-Führung verhindern.

In der 83. Minute allerdings treffen die Gäste doch noch zum dritten Mal, ohne dass Mbabau beteiligt ist. Der eingewechselte Florian Hoxha kann eine Flanke nicht klären, Miroslav Stevanovic schiesst sein zweites Tor. Da hilft es dann auch nichts mehr, dass Moreira das 4:2 gleich mehrmals verhindert. Die Grasshoppers verlieren nach dem 1:5 in Lugano zum zweiten Mal in Folge.

Dabei starten sie durchaus gut in die Partie, sie suchen den Weg nach vorne und finden ihn. Meritan Shabani bringt GC bereits in der siebten Minute in Führung, der Deutsche war zuletzt drei Spiele gesperrt, weil er gegen Sion eine Rote Karte gesehen hatte. Vor der Sperre war seine Form aufsteigend, nun kommt er gut zurück. Der Assists geht auf das Konto von Renat Dadashov.

Allerdings halten die Grasshoppers diese Führung nicht bis zur Pause. Dadashov kommt nach einem mehr als übermotivierten Tackling gegen Mbabu gerade noch um die Rote Karte herum, nach dem folgenden Freistoss aber steht es dafür 1:1. Ayumu Seko wähnt die Flanke im Aus und duckt sich weg, ein Gegner hinter ihm bringt den Ball noch einmal in die Mitte, wo Yoan Severin trifft.

Schon kurz darauf läuft Moreira zur Hochform auf. Der Portugiese pariert einen Kopfball von Chris Bédia bravourös. Und kaum läuft die Partie wieder, ist er wieder im Fokus, als er einen Schuss von Dereck Kutesa aus kürzester Distanz abwehrt. Es gibt Tage, an denen dieser Moreira überdurchschnittlich gut ist. Dieser Sonntag ist so einer und das kommt aus seiner Sicht ganz passend, unter der Woche machte die Meldung die Runde, sein Vertrag werde nicht verlängert.

Geschlagen ist Moreira aber nach etwas mehr als 50 Minuten trotzdem ein zweites Mal. Shabani verliert einen Ball im Mittelfeld, Tsiy Ndenge grätscht ins Leere, Mbabu flankt, Miroslav Stevanovic trifft, weil ihn keiner eng genug bewacht. Vor allem Mbabu haben die Grasshoppers, an diesem Abend nie im Griff. Sie verpassen es darum, am FC Basel auf Rang 5 der Tabelle vorbeizuziehen.



Marcel Rohner startete 2017 als Praktikant in der Tamedia Sportredaktion. Seit Sommer 2019 begleitet er den Schweizer und Zürcher Fussball, spezifisch den Grasshopper Club Zürich. Im Winter berichtet er auch über Skirennen. Mehr Infos

