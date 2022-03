Probefahrt Opel Astra – Ein starkes Zeichen Mit dem Astra erneuert Opel sein wichtigstes Modell. Zum ersten Mal startet die Kompaktklasse auf Basis einer französischen PSA-Plattform. Doch trotz neuer Technik bleibt der Astra ein Opel. Mario Hommen

Für Opel geht es langsam, aber sicher bergauf. 2021 konnte das Traditionsunternehmen – dieses Jahr feiert Opel seinen 160. Geburtstag – seinen Marktanteil in der Schweiz mit neuen und zum Teil elektrisch angetriebenen Modellen von 1,9 auf 2,1 Prozent steigern. Jetzt folgt der nächste Coup, denn mit der im Frühjahr startenden sechsten Auflage des Astra dürfte die Blitzmarke ihre Stammkunden bei der Stange halten und wohl auch neue Fans dazugewinnen.

Dass sich der neue Astra das technische Untenrum mit Modellen von Peugeot und Citroën teilt, kaschiert das Blechkleid gut. Nach Mokka und dem gelifteten Grandland ist er das dritte Opel-Modell mit der neuen Vizor-Front, die Referenz an das Erbe der Marke und zugleich eine stylische Neuzeit-Note ist. Ausstattungsabhängig gibt sich das neue Gesicht mal sachlicher, mal sportlicher. Grundsätzlich jedes Modell bietet rundum markante LED-Leuchten, die das Spiel mit vertikalen und horizontalen Linien im Blechkleid betonen, was dem 4,37 Meter langen Fünftürer ebenfalls ein gewisses Opel-Etwas verleiht. Traditionsbewusst ist auch der deutliche Falz mitten in der Motorhaube, die man als Fahrer mit dem Blick auf die Strasse als erhaben wahrnimmt.

Klassische Werte mit modernem Touch

Auch innen bietet der Astra klassische Werte in einer zugleich auffällig modernen Einrichtung. Kontaktflächen wie das Lenkrad oder der Schaltknauf der manuellen Getriebeversion haben ihren speziellen Opel-Touch erhalten. Auch die bei längeren Fahrten besonders angenehmen AGR-Sitze sind optional wieder an Bord. Wichtigste Neuerung sind die beiden grossen Displays, die sich – von einem gebogenen Black Panel gemeinsam eingefasst – über die gesamte Cockpitbreite spannen. Beide Digitalanzeigen sind 10 Zoll gross, in jeder Modellvariante. Teil der Basisausstattung sind die Konnektivitätslösungen Apple Carplay und Android Auto, DAB-Radio und eine Telefonbedienfunktion mit Freisprecheinrichtung. Ebenfalls auf der Höhe der Zeit ist das Arsenal der Assistenzsysteme.

Viele Funktionen im Cockpit lassen sich über Tasten am Lenkrad und den Touchscreen bedienen, zugleich finden sich in der Mittelkonsole für einige wichtige Features zusätzlich praktische Direkttasten. Das Cockpitstyling setzt auf einen abwechslungsreichen und weitgehend wertigen Materialmix mit vielen Softoberflächen. Wie man es bei einem Astra erwarten darf, sind die Platzverhältnisse auf beiden Reihen gut, der Kofferraum mit in der Höhe variablem Zwischenboden schluckt 422 Liter. Wird die zweiteilig umlegbare Rückbanklehne nach vorne geklappt, sind es 1339 Liter. Wegen der grossen Traktionsbatterie fällt der Gepäckraum der Plug-in-Hybridversion mit 352 bis 1268 Litern etwas kompakter aus. Wem das nicht reicht, sollte auf die Kombiversion Sports Tourer warten, die mit bis zu 1600 Liter Stauraum im Sommer startet.

Der Plug-in-Hybrid ist das wichtige Novum bei den Antrieben, ansonsten steht eine überschaubare Palette klassischer Verbrenner mit 110 bis 225 PS ab 28’780 Franken zur Wahl. Am kultiviertesten, sportlichsten und bei hoher Ladedisziplin am sparsamsten beim Verbrauch ist der 133 kW / 180 PS starke Plug-in-Hybrid. Er kombiniert einen Benziner und einen E-Motor, der seinen Strom aus einer 12,4 kWh grossen Batterie bezieht, was für 60 Kilometer elektrischer Reichweite reicht. Rein elektrisch wird der Astra hier bis 135 km/h schnell. Wer noch mehr Leistung oder E-Reichweite will, sollte auf eine zeitnah folgende PHEV-Variante mit 165 kW / 225 PS oder den für 2023 geplanten reinen E-Astra warten. Letzteren wird es ebenfalls in der bei uns besonders beliebten Kombiversion (Sports Tourer) geben.

Die Opel-Zukunft ist elektrisch Infos einblenden Auf dem Weg zur reinen E-Auto-Marke will Opel in zwei Jahren einen grossen Schritt gemacht haben. Dann soll es in jeder Baureihe mindestens ein elektrifiziertes Modell geben, wie Markenchef Uwe Hochgeschurtz angekündigt hat. 2028 soll das Angebot dann ausschliesslich aus E-Mobilen bestehen. Zu den neuen Stromern zählt auch eine Neuauflage des Sportcoupés Manta, das Mitte des Jahrzehnts auf den Markt kommen soll. Zudem verspricht Hochgeschurtz deutlich höhere Ladegeschwindigkeiten, und die Reichweite der Batterieautos soll je nach Segment zwischen 500 und 800 Kilometer betragen. (hh)

Und wie fährt sich der neue Astra? Sehr gut! Das verbindlich straffe, aber nicht unkomfortable Fahrwerk animiert dazu, Kurven gerne auch etwas flotter zu nehmen. Auf engen und kurvigen Strässchen kommt auch mit den schwächeren Motorisierungen durchaus Laune auf, vor allem wenn man bei der 8-Gang-Automatik gelegentlich über die Gangwahltasten hinter dem Lenkrad eingreift.

«Präzision made in Rüsselsheim» verspricht Opel für den neuen Astra, der zu grossen Teilen auf französischer Technik basiert. Doch das ist kein Nachteil, und der Astra ist durchaus gerüstet, um den Rückstand auf den derzeit ein wenig schwächelnden VW Golf zu verringern. Noch spannender wird es 2023, wenn die Marke mit dem Blitz den neuen Astra auch tatsächlich unter Strom setzt.

Neue Modellstrategie in der Schweiz Infos einblenden Mit dem neuen Opel Astra lanciert Opel in der Schweiz gleichzeitig eine neue Modellstrategie. Diese basiert auf den drei Ausstattungslinien Swiss, Swiss Plus und Swiss Premium. Swiss soll eine Mischung aus Technologie und Komfort bieten und «clevere Lösungen mit den wichtigsten Extras zum attraktiven Preis» verbinden. So gehören beispielsweise ein Parkpilot vorne und hinten mit 180-Grad-Rückfahrkamera, Sitzheizung vorne, Klimaautomatik, Fernlicht-Assistent mit Regensensor, Nebelscheinwerfer sowie ein 10 Zoll grosses Pure Panel mit Navigation und Spracherkennungsfunktion «Hey Opel» zum Serienumfang. Für einen Aufpreis von 4950 Franken gegenüber der Basislinie bietet Swiss Plus zusätzlich unter anderem Sportsitze, 360-Grad-Kamera sowie LED-Matrix-Licht. Das schwarze Dach, der schwarze Dachhimmel, Aluminiumpedale und die «High Gloss Black»-Ausstattung sollen die Sportlichkeit dieser Linie betonen. Swiss Premium ist die Topausstattung und beinhaltet beispielsweise ein Head-up-Display und Hi-Fi-System. Der Aufpreis beträgt 3750 Franken.

