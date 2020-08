Abo 50 Jahre nach dem Bau Jetzt hat die katholische Kirche in Dietlikon einen Turm mit Glocken

So etwas erlebt man nur einmal: Am Samstag kamen die neuen Glocken der katholischen Kirche St. Michael in Dietlikon an. In einer feierlichen Prozedur und nach altem Brauch wurden die Glocken hochgezogen.