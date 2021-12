Die GLP – im Bild Fraktionssprecher Cyrill von Planta – verhalf der Steuersenkung zum Durchbruch. Foto: Ela Çelik

St. Gallen: Steuersenkung um 5 Prozentpunkte. Thurgau: minus 8 Prozent. Schaffhausen: ebenfalls 8 Prozent runter. Das Schwyzer Kantonsparlament hat die Steuern am Mittwoch sogar um ein ganzes Fünftel gesenkt, von 150 auf 120 Prozent.

Letzteres konnte der Zürcher Kantonsrat am Dienstagabend noch nicht wissen, als er den Zürcher Staatssteuerfuss um 1 Prozentpunkt reduzierte. Aber dem Parlament war sehr wohl bewusst, was die Nachbarkantone so treiben. Und es wollte auch ein bisschen mitmachen.

Das hat etwas Trotziges. Der Zürcher Kantonsrat wollte beweisen, dass er es auch kann. Dafür griffen die Bürgerlichen gar zu einem Kniff: Sie schrieben nach dem Vorentscheid in der kantonsrätlichen Finanzkommission eine gemeinsame Medienmitteilung, um die Unterstützung der Grünliberalen zu sichern. Diese brauchten SVP, FDP und Mitte für das Vorhaben, da sie ansonsten zu wenige Stimmen hatten. Die GLP war bei den letzten beiden Steuerfussentscheiden im letzten Moment abgesprungen. Diesmal wäre es für die Partei nach einer öffentlichen Verlautbarung schwieriger geworden, ohne Gesichtsverlust umzuschwenken.