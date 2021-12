Krimi aus Oberglatt – Ein toter Graf treibt in der Glatt «Der Nimmersatt von Oberglatt» spielt an bekannten Orten der Unterländer Gemeinde. Es ist eine Mordgeschichte mit lokalem Hintergrund. Renato Cecchet

Im Dorfkrimi «Nimmersatt von Oberglatt» wird ein Graf ermordet. Foto: rce

Auf der ersten Buchseite gibt es gleich eine Leiche. Graf Kuno von Herrenstein wird unter der Brücke der Bülacherstrasse in Oberglatt tot in der Glatt gefunden. Dieses Unterfangen kostete den Adligen anscheinend das Leben. Er wollte den Dorfteil Grafschaft von der übrigen Gemeinde abspalten und sich bereichern. Er erwies sich als Nimmersatt von Oberglatt.

So heisst auch die Kriminalgeschichte von Andreas Giger (70). Der Autor wohnt in Wald, Kanton Appenzell Ausserrhoden. Wie kommt er dazu, einen Krimi über Oberglatt zu schreiben? Dazu muss man Gigers Geschichte zehn Jahre zurückblättern. 2011 entstand seine erste Kriminalgeschichte. Darin ging es um Appenzeller Käse. Das Echo darauf war so gross, dass der Hersteller die Geschichte zum Werbegeschenk für die Kundschaft machte. «Ich dachte: Was für Markenprodukte wie den Appenzeller Käse geht, funktioniert auch für Gemeinden», erklärt Giger.