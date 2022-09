Schiesserei in deutscher Bar – Ein Toter und ein Schwerverletzter bei Angriff in Offenbach Am Sonntagabend wurden im hessischen Offenbach zwei Männer angeschossen. Einer wurde dabei getötet. Der Täter ist flüchtig.

Die Tat hat sich in einer Bar im hessischen Offenbach (DE) ereignet. Screenshot/GoogleMaps

Am Sonntagabend wurde in einer Bar in Offenbach (DE) ein Mann erschossen. Ein Weiterer wurde verletzt. Zunächst war unklar, weshalb der Täter die Waffe gezogen hatte.

Wie die hessenschau.de berichtete, soll es am Abend kurz nach 20:00 Uhr zur Schiesserei gekommen sein. Die Bar, indem sich Opfer und Täter befanden, befindet sich in der Innenstadt Offenbachs im deutschen Bundesland Hessen.

Polizei geht von einem Einzeltäter aus

Die Polizei Südosthessen würde momentan von einem Täter ausgehen. Zunächst war zudem unklar, wie viele Schüsse abgegeben wurden. Nach der Tat wurde eine Grossfahndung gestartet, der. Täter ist bislang flüchtig. Die Polizei sucht Zeugen und hat dazu aufgerufen, den Bereich zu meiden und keine Anhalter mitzunehmen.

Weitere Details wolle die Offenbacher Staatsanwaltschaft im Laufe des Montags bekannt geben.

