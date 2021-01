Eishockey: Kloten-Blick – Ein Treffen der Neuen Zuerst gegen Visp, dann gleich zweimal innert 24 Stunden gegen Ajoie – der EHC Kloten steht am Anfang einer wichtigen Woche. Peter Weiss

Fabian Sutter (Mitte) stand in der vergangenen Saison noch als Klotener Center auf dem Eis. Nun kehrt er als zusätzlicher Coach zum Team zurück. Foto: Leo Wyden

In den Partien vom Freitag und Samstag kennt man sich. Wenn Kloten gegen Ajoie spielt, dann gibt es nicht viel Neues. Trainer, Ausländer, Schweizer Spieler – sie sind die gleichen wie in den bisherigen Vergleichen des Leaders nach Punkten mit dem Leader nach Verlustpunkten. Wenn am Mittwoch aber Kloten gegen Visp spielt, dann treffen sich einige Neue. Das trifft auch auf Klotener Seite zu: Im Dienstag-Training stand ein weiterer Coach auf dem Eis. Trotz des Helms war er erkennbar als einer der beiden Center, die im vergangenen Frühling ihren Abschied gaben: Fabian Sutter. Der 38-Jährige, der sonst die U-15 des EHC trainiert, die aber wegen der geltenden Coronavirus-Bestimmungen nicht mehr spielen kann, «soll mit seiner Erfahrung mithelfen», sagt Headcoach Per Hanberg. «Sechs Augen sehen mehr als vier.» Sutter wird während der Partien von der Tribüne aus seine Erkenntnisse weitergeben.