Kloten – Ein überraschender Weltmeistertitel Vom 17. bis 26. Juli ging es für die Schweizer Marchingband «showband.CH» über den grossen Teich, um in Buckhannon (West Virginia, USA) an den Weltmeisterschaften teilzunehmen.

Die Schweizer Band mit Klotener Beteiligung im Einsatz. Fotos: PD

Die Saison 23 sollte mit der Teilnahme an einer Weltmeisterschaft für die Schweizer Marchingband showband.CH, ein in Kloten beheimateter Verein, etwas ganz Besonderes werden. Nach drei intensiven Probeweekends und einer erfolgreichen Premiere hiess es für die rund 50 Castmitglieder Mitte Juli: Abflug – auf an die Weltmeisterschaft nach Amerika.

Der Verein nahm an insgesamt drei Competitions teil. Doch etwas überraschend stand dann nach der Rangverkündigung fest: In einer der Competitions gelang es der Schweizer Marchingband, sich gegen alle anderen zu behaupten – showband.CH schaffte es in der Kategorie «Field Parade» auf den ersten Platz. Weltmeisterin und Weltmeister nennen dürfen sich auch Patricia Sutter und Dario Rutishauser aus Kloten. Sie sind Teil des diesjährigen 50-köpfigen Casts.

Ganz besondere Souvenirs

Highlight der Woche in Amerika waren aber nicht nur die Competitions, sondern auch der Austausch und die geknüpften Freundschaften mit anderen Marchingbands. Sämtliche Erfahrungen sorgten schlussendlich dafür, dass der Cast von showband.CH nicht nur um eine Goldmedaille reicher im (Instrumenten-)Koffer zurück nach Hause reiste, sondern mit den wohl schönsten Souvenirs: Erinnerungen fürs Leben.

Patricia Sutter und Dario Rutishauser sind Einwohner von Kloten, sowie Aktivmitglieder bei showband.CH und der Stadtmusik Kloten.

