Markante Bauten in Kloten – Ein ungewöhnlicher Stufenbau als städtebaulicher Hingucker In Kloten entsteht ein weiteres markantes Gebäude. Der siebenstöckige Bau wird einem anderen Blickfang an der Grenze zu Opfikon bald Konkurrenz machen. Christian Wüthrich

Vom Waldeggweg her betrachtet, zeigt sich die spezielle Architektur des projektierten Neubaus mit der Abstufung über alle Etagen besonders gut. Visualisierung: PD

Von Opfikon her präsentierte sich Kloten bis vor kurzem nicht besonders attraktiv. Entlang der viel befahrenen Hauptstrasse unweit des aufgestockten Balsberg-Komplexes lässt sich derzeit aber ein rasanter Wandel beobachten.

An der Schaffhauserstrasse bei der Ortsgrenze steht seit kurzem ein bunt gekachelter Neubau. Der markante Klotz, der fast schon bedrohlich übers Trottoir bis unmittelbar an den Strassenrand ragt, sorgt für Aufsehen. Momentan ist es der unbestrittene Blickfang am Ortseingang von Kloten. Doch bis in rund drei Jahren wird dem illustren Haus Konkurrenz eines weiteren Neubaus erwachsen. Gleich daneben kündigt sich nämlich ein weiteres markantes Projekt mit 46 Wohnungen und sieben Geschossen an.