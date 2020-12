Baseballschläger sichergestellt – Ein Verletzer und fünf Verhaftungen nach Streit in Regensdorf Am frühen Sonntagmorgen kam es in Regensdorf zu einem Streit. Eine Person wurde verletzt, fünf wurden verhaftet. Zudem stellte die Polizei Drogen und Waffen sicher.

Diese Drogen wurden nach einem Streit in Regensdorf sichergestellt. Foto: Kapo ZH

Wegen eines Streits wurde die Kantonspolizei Zürich am frühen Sonntagmorgen gegen 5 Uhr zu einer Gewerbeliegenschaft in Regensdorf gerufen. Vor Ort fand die Patrouille eine eingeschlagene Eingangstüre sowie Blutspuren vor. Die beiden anwesenden Personen, eine Frau und ein Mann, wurden verhaftet.

In der näheren Umgebung der Liegenschaft kam es zu drei weiteren Verhaftungen. Die verhafteten Männer sind zwischen 21 und 33 Jahre alt und stammen aus der Türkei, der Schweiz sowie Afghanistan. Laut einer Mitteilung der Kantonspolizei Zürich waren Drogen der Grund für die Auseinandersetzung, die mit «gefährlichen Gegenständen» geführt wurde. Die Kapo stellte in diesem Zusammenhang mehrere Kilogramm Cannabis, mehrere Tausend Franken Bargeld sowie eine Pump-Action (ein Schrottgewehr), eine Machete sowie einen Baseballschläger sicher.

An den Gebäuden und an zwei Autos sei zudem ein Sachschaden von mehreren Tausend Franken entstanden, heisst es in der Mitteilung weiter.

gvb