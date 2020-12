Auseinandersetzung im Kreis 1 – Ein Verletzter nach Streit Am Samstagabend, 19. Dezember 2020, kam es in der Zürcher Altstadt zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Dabei wurde ein Mann durch eine Stichwaffe verletzt. Die Stadtpolizei Zürich sucht Zeuginnen und Zeugen. Angelika Nido

In unmittelbarer Nähe des Lindenhof im Kreis 1 kam es am Samstagabend zu eine tätlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Foto Wikimedia

Gemäss Stadtpolizei Zürich kam es kurz nach 19.45 Uhr am Samstagabend im Bereich Lindenhofstrasse/Oetenbachgasse zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen.

Dabei erlitt ein 25-jähriger Mann Stichverletzungen an einem Bein und musste hospitalisiert werden. In diesem Zusammenhang nahm die Stadtpolizei Zürich zwei Männer im Alter von 21 respektive 22 Jahren vorläufig fest. Ein dritter mutmasslich Tatbeteiligter, ein 21-Jähriger, stellte sich im Laufe der Nacht selber auf einer Polizeiwache und wurde ebenfalls in Gewahrsam genommen.

Die Hintergründe und der Tathergang sind unklar und Gegenstand der laufenden Ermittlungen der Stadtpolizei sowie der Staatsanwaltschaft Zürich. Für eine umfassende Spurensicherung wurden Spezialisten des Forensischen Instituts Zürich zugezogen.

Polizei sucht Zeugen

Personen, die am Samstagabend, 19. Dezember, zwischen 19.40 und 19.50 Uhr im Verzweigungsbereich Lindenhofstrasse/Oetenbachgasse, in unmittelbarer Nähe des Lindenhofs im Kreis 1, Beobachtungen zum Vorfall gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Stadtpolizei Zürich, Tel. 0 444 117 117, zu melden.