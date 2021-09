Verhüllter Triumphbogen in Paris – Ein verrücktes Kunstwerk lässt Frankreich hoffen U-Boot-Debakel, Terror-Trauma, Corona-Krise: Das Land steckt in der Krise. Jetzt projizieren die Franzosen ihre Sehnsucht nach Aufbruch in den verhüllten Arc de Triomphe. Nils Minkmar aus Paris

Er wirkt wie eine Skizze seiner selbst, als sei das massive, etwas morbide alte Ding entfernt und durch einen nur mit Bleistift ausgeführten Entwurf ersetzt worden: Verhüllter Triumphbogen in Paris. Fotos: Keystone © 2021, ProLitteris Zürich

Der erste Tag, an dem das Publikum ganz nah an den verhüllten Arc de Triomphe treten konnte, war ein Samstag, und was an jenem Morgen auffiel, war die Ruhe in Paris: Es fehlten die Polizeisirenen der Gefangenentransporte, die die Angeklagten im Verfahren der Anschläge vom November 2015 zum Justizpalast befördern. Werktags zwischen acht und neun verschärfen die beeindruckend gesicherten Transporter der Administration pénitentiaire mit ihren Begleitfahrzeugen die ohnehin schon dramatische Verkehrslage der Innenstadt von Paris. Und wenn das Gericht auf der Île de la Cité Feierabend macht, bewegt sich der ganze Tross noch mal umgekehrt in Richtung der Vollzugsanstalt in Fleury-Mérogis.