Reiten: Ponyturnier in Hüntwangen – Ein vielversprechender Auftakt Am Pony- und Juniorenturnier in Hüntwangen hat Valentina Arganese aus Glattbrugg zwei Siege und vier weitere Klassierungen gefeiert. Auch für die Veranstalter des ersten Pferdesport-Turniers in der Region seit der Coronavirus-bedingten Zwangspause stimmte die Bilanz. Karin Omran-Marty

Ein erfolgreiches Duo: Die Glattbruggerin Valentina Arganese auf Orchid’s Lambada. Foto: Karin Omran-Marty

«Allez Elise, allez»: Wenn auf einem Turnierplatz in der Deutschschweiz vorwiegend Französisch gesprochen wird, dann ist ein Ponyturnier im Gang. Denn der Ponysport ist vor allem in der Romandie tief verankert. In der Deutschschweiz hingegen fristet diese Sparte des Reitsports eher ein Mauerblümchendasein. Nichtsdestotrotz organisierte Thomas von Ballmoos (Berg am Irchel) mit seinen Helfern bereits zum zweiten Mal die Rafzerfelder Ponysporttage, ein Pony- und Juniorenturnier auf der Reitanlage Genter in Hüntwangen. Und die gut besetzten Teilnehmerfelder, natürlich mit vielen Westschweizer Reiterinnen und Reitern, gaben dem Organisator recht. «Meine Kinder reiten im Moment in den Pony- und Juniorenkategorien mit», erklärt OK-Präsident Thomas von Ballmoos. «Daher habe ich eine gute Verbindung zu den anderen Ponyreitern.»