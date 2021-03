Wissen im Bild – Ein Vogel aus Tausenden von Vögeln Stare fliegen in riesigen Schwärmen, um sich vor Fressfeinden zu schützen. Der Fotograf James Crombie hat eine spektakuläre Formation eingefangen.

Ein riesiger Staren-Schwarm bildet eine Vogelformation über dem Lough Ennell, einem See in Irland. Foto: James Crombie (INPHO)

Was für ein gigantischer Vogel gleitet da über den See? Nun, es ist kein geflügeltes Fantasiewesen, das am Himmel erscheint, es sind Zehntausende von Staren, die in einem riesigen Schwarm über Lough Ennell, einen See in der Nähe des irischen Städtchens Mullingar, dahinziehen. Das spektakuläre Bild ist dem Fotografen James Crombie gelungen. Er brauchte dafür Dutzende Besuche an dem See und Hunderte von Aufnahmen, bis er den Vogelschwarm in Vogelform im Kasten hatte, wie das Magazin «New Scientist» berichtet.

Stare sind bekannt dafür, dass sie riesige Schwärme bilden. Im Pulk, so die gängige Hypothese, schützen sie sich vor Raubvögeln wie Wanderfalken. Denn im Schwarm ist es für die Raubvögel fast unmöglich, einen einzelnen Vogel zu verfolgen und zu attackieren. (nw)