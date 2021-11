Zum ersten Mal in Rümlang – Ein weihnachtliches Heimspiel für Michael von der Heide 50-jährig ist Sänger Michael von der Heide, und seit 30 Jahren tritt er auf. In seinem Wohnort Rümlang stand er aber noch nie auf der Bühne. Bis jetzt. Beatrix Bächtold

Michael von der Heide führt ein Leben zwischen Glamour und Pflegezentrum. Foto: Patrick Mettraux (zvg)

Für Michael von der Heide wird der Auftritt am 2. Dezember eine Premiere. Zwar sang er schon auf den grossen Bühnen der Welt, ist immer wieder im Fernsehen zu Gast und vertrat auch schon die Schweiz beim Eurovision Song Contest. Aber noch nie hörte man ihn in seinem Wohnort Rümlang singen. «Ausser unter der Dusche», sagt er. «Nein, Spass beiseite.» Kürzlich bei einem Abendessen habe seine Kollegin Tanja Dankner gesagt: «Du Michael, möchtest du nicht als Gastsänger bei meinem Weihnachtskonzert in Rümlang auftreten? Du musst ja nicht mal ins Auto steigen, du kannst dich einfach auf den Boden legen und die 100 Meter Luftlinie zwischen deiner Wohnung und der Garage Jensen einfach runterrollen.» Das sei umweltbewusst und nachhaltig, erzählt er.